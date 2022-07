JLo en sus 53 años recién casada y «más feliz que nunca»

Entornointeligente.com /

Washington.- La cantante, actriz y empresaria estadounidense Jennifer López cumplió este domingo 53 años. Recién casada con el actor Ben Affleck, con nuevos productos en su negocio de cosmética y, según afirma a la revista People, «más feliz que nunca».

«Tengo la edad que tengo, pero me siento increíble y estoy más feliz que nunca», apunta la intérprete, que ha hecho coincidir con su cumpleaños el lanzamiento de una crema corporal de su línea JLo Beauty, reafirmante de glúteos.

López y Affleck, de 49 años, se casaron el 16 de julio en Las Vegas y se encuentran de luna de miel en París en compañía de sus respectivos hijos. Anunciaron su compromiso en abril pasado, tras reanudar su relación a principios de 2021, casi dos décadas después de romper sus primeros planes de boda.

La intérprete de «Jenny from the Block», de origen puertorriqueño y madre de mellizos con el cantante Marc Anthony, acompaña la presentación de su nueva crema con una foto y un video en los que muestra parcialmente su tonificado cuerpo desnudo.

«Creo que puedes estar bien y sentirte estupenda y sexy a cualquier edad. No me gusta nada la frase ‘Estás bien para tener 40, o 30 o 50. ¿Por qué no decir simplemente estás bien?», indica en People, que le hizo la entrevista un día antes de la boda.

Affleck, según añade, la ayuda también a sentirse bien en su cuerpo. «Me dice que le gusto cuando no llevo nada, ni maquillaje ni el pelo arreglado. Aprecia realmente eso, y eso me hace sentirme segura y guapa».

