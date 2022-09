JLL ficha al ex CEO de Credit Suisse España para crecer en mercado de capitales

Entornointeligente.com /

JLL ha reforzado su división de mercado de capitales con dos fichajes estrella. La firma ha incorporado a sus oficinas en Madrid a dos ex altos cargos de Credit Suisse: Wenceslao Bunge, ex consejero delegado de Credit Suisse España, y a Jaime Riera, ex responsable de Private & Growth Markets del banco suizo. Ambos optaron por su salida del banco en plena crisis de la entidad.

Bunge será a partir de ahora copresidente mundial de Banca de Inversión Inmobiliaria de JLL, con un enfoque específico en los mercados de las regiones EMEA, Asia-Pacífico y Latinoamérica. Al mismo tiempo, Riera será el responsable de fusiones y adquisiciones y asesoramiento corporativo para la región EMEA, como parte del negocio de asesoramiento de renta variable, potenciando la capacidad de JLL en la región.

Tras más de 29 años en Credit Suisse, Bunge decidió salir de la entidad suiza tras el fichaje de Nacho Moreno, proveniente de Barclays, como responsable de banca de inversión del banco. Tras su paso por Nueva York, Sao Paulo y Londres, recaló en España, desde donde ha trabajado para Credit Suisse los últimos cinco años. Por su parte Riera cuenta con 20 años de experiencia en banca de inversión y también se incorpora desde Credit Suisse, donde trabajaba desde 2007 y en donde últimamente dirigía los equipos de Banca de Inversión Inmobiliaria para la región EMEA y de Fusiones y Adquisiciones Mid-market en Europa. Tanto Bunge como Riera tendrán su base operativa en la oficina de JLL en Madrid.

Richard Bloxam, consejero delegado de la división de Mercados de Capitales, ha explicado que «nos ilusiona la incorporación de Wenceslao y Jaime a JLL en un momento en que están creciendo nuestras capacidades de asesoramiento en banca de inversión tanto en EMEA como internacionalmente. Las fusiones y adquisiciones en el sector inmobiliario, con un valor medio de 140.000 millones de dólares anuales en los últimos cinco años, representan alrededor del 10% del universo inmobiliario comercial. Nunca ha sido tan grande la necesidad de ofrecer asesoramiento y soluciones estratégicas a propietarios, inversores, inquilinos y financiadores del sector inmobiliario en toda la estructura de capital».

Por su parte, Matthew Richards, consejero delegado de Mercados de Capitales para la región EMEA, ha añadido que «es fantástico que figuras tan destacadas se unan a nuestro negocio de Mercados de Capitales. Tanto Wenceslao como Jaime traen consigo un gran bagaje intelectual y confiamos en trabajar junto a ellos para fortalecer y hacer crecer nuestros servicios en este ámbito. Ofrecer este servicio integral supondrá un verdadero elemento diferenciador para nuestros clientes».

Los dos nuevos fichajes de JLL han asegurado a su vez que «estamos muy satisfechos de entrar a formar parte de JLL y contribuir con nuestra experiencia en banca de inversión y en el sector inmobiliario brindando a los clientes asesoramiento estratégico para la toma de decisiones. El mercado sufrirá algunas turbulencias en el último trimestre del año por lo que es vital que los inversores inmobiliarios tomen decisiones estratégicas y este es un ámbito en el que claramente podemos ayudarles».

