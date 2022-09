Jimmy Garoppolo comete safety que hace recordar el yerro de Dan Orlovsky

Entornointeligente.com /

Con el marcador a favor por 7-3 en el tercer periodo del juego de sábado por la noche de la Semana 3, el quarterback de los San Francisco 49ers , Jimmy Garoppolo , cometió un safety en su propia zona de anotación que hizo recordar a los aficionados de la NFL de inmediato al yerro cometido por Dan Orlovsky , entonces con los Detroit Lions , en un juego del 2008.

Garoppolo , retrocediendo para lanzar un pase en su propia zona de anotación, perdió referencia de dónde estaba parada y salió por la parte trasera del campo sin percatarse.

Con el safety de Garoppolo , los Denver Broncos se acercaron al marcador a 7-5, en un partido dominado claramente por las defensivas, auxiliadas por los fallos ofensivos. Aquella temporada fue la del 0-16 para los Lions .

Orlovsky , quien ahora funge como comentarista de fútbol americano para ESPN , rápidamente reaccionó a la jugada de Garoppolo , con mucho humor. El ex quarterback de la NFL escribió en sus redes sociales, «Nunca he sido más feliz. Libertad».

— Dan Orlovsky (@danorlovsky7) September 26, 2022 Curiosamente, Garoppolo no es el primer quarterback de los 49ers al que le sucede la infortunada jugada. En el Pro Bowl de 1987 , al legendario Joe Montana , miembro del Salón de la Fama y considerado por algún tiempo como el mejor quarterback en la historia del juego, también le ocurrió de manera similar.

1987: Pro Bowl Week- @danorlovsky7 ran out of bounds for a safety and everyone reminds him of it daily. Meanwhile @JoeMontana does it in the 1987 Pro Bowl as Jacob Green and Bruce Smith are coming after him & no one bats an eye. It's unfair Dan.

— BigBlueVCR (@BigBlueVCR) February 2, 2022 Garoppolo inició su primer partido para los Niners en lo que va de la temporada, después de que Trey Lance sufriera una lesión en la Semana 2 que puso final a su campaña. Después de conducir a San Francisco al Super Bowl LIV, Garoppolo esperaba ser canjeado en el pasado receso de temporada, después de que los Niners ascendieran en el orden de draft para elegir tercero global a Lance en el 2021.

Dan Orlovsky reaccionó de inmediato a la jugada de Jimmy Garoppolo que culminó en safety. Getty Images/Captura Twitter @NFL Sin embargo, sin ofertas firmes después de una cirugía en el hombro derecho durante la temporada baja, Garoppolo accedió a una reducción salarial para permanecer con los Niners , en un rol de reserva. La inesperada lesión de Lance lo catapultó a un puesto conocido, como quarterback titular en San Francisco .

