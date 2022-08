Jill Scott anuncia su retiro del fútbol

Entornointeligente.com /

Scott jugó 161 partidos internacionales absolutos después de hacer su debut con Inglaterra en 2006

La leyenda de Inglaterra Jill Scott ha anunciado su retiro del fútbol.

«Cierto, no estamos llorando. Me prometí a mí mismo. Me retiro del fútbol. Y me voy con una medalla de oro colgando de mi cuello. Esta es mi despedida con TPTFootball «, publicó en su cuenta de Twitter la centrocampista de 35 años que ha decidido colgar las botas poco más de tres semanas después de ayudar a Inglaterra a ganar la Eurocopa Femenina 2022. Scott jugó 161 partidos internacionales absolutos después de hacer su debut con Inglaterra en 2006 y anotó 27 goles para la selección nacional, publicó 101noticias.com Jill Louise Scott es una futbolista inglesa. Juega como centrocampista en la selección de Inglaterra. Su último equipo fue el Manchester City de la Women’s Super League de Inglaterra.​

