Jill Biden da positivo a covid-19

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dio positivo a covid-19, anunció este martes la Casa Blanca.

La esposa del presidente Joe Biden tiene síntomas leves y recibirá un tratamiento basado en el antiviral Paxlovid de Pfizer, notificó su directora de comunicaciones, Elizabeth Alexander, en un comunicado.

La primera dama comenzó a presentar malestares similares a los de un resfriado en la noche del lunes y una prueba PCR realizada en las últimas horas confirmó el diagnóstico, añadió su vocera.

Jill Biden, de 71 años, cuenta con su pauta completa de vacunación contra el covid-19 y recibió dos refuerzos.

Se mantendrá en aislamiento durante al menos cinco días en una residencia privada en Carolina del Sur, donde se encontraba de vacaciones junto a su esposo, según el comunicado.

Tenía previsto viajar a Florida el jueves para una serie eventos agendados.

Su diagnóstico positivo se produce poco después de que el presidente se recuperó de la enfermedad.

Fuente: Excelsior

