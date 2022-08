Jihad Islâmica Palestiniana anunciou acordo de cessar-fogo com Israel

Entornointeligente.com /

O grupo da Jihad Islâmica Palestiniana (JIP) confirmou este domingo ter assinado uma trégua com Israel sob os auspícios da mediação egípcia. «Foi alcançada há pouco tempo uma fórmula para o anúncio pelo Egipto de um acordo de tréguas», que inclui o compromisso do Cairo de «trabalhar a favor da libertação de dois prisioneiros», anunciou Mohammed Al-Hindi, chefe da ala política da JIP.

Recorde-se que Israel tinha aceite o cessar-fogo pedido pelo Egito ao início da tarde deste domingo, faltando apenas a aprovação da Jihad Islâmica Palestina.

Os ataques começaram na passada sexta-feira e até este domingo o número de mortos não parava de aumentar. No total, desde o início, na sexta-feira, da operação militar israelita tendo como alvo o movimento armado palestiniano Jihad Islâmica, «41 palestinianos caíram como mártires, entre os quais 15 crianças e quatro mulheres, e 311 ficaram feridos» no enclave palestiniano da Faixa de Gaza, indicou o ministério da Saúde do movimento Hamas no comunicado.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com