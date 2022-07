JetBlue acuerda la compra de Spirit por US$3,800 millones

Entornointeligente.com /

La aerolínea estadounidense de bajo coste JetBlue llegó este jueves a un acuerdo para la adquisición de su competidora Spirit por 3.800 millones de dólares.

El anuncio de la compra, que aún debe recibir luz verde de los reguladores y accionistas, ocurre un día después de que Frontier, otra aerolínea, abandonara un proyecto de fusión con Spirit.

De concretarse, el nuevo grupo se convertirá en la quinta compañía aérea de Estados Unidos en número de plazas ofrecidas por detrás del «Big Four» formado por American, United, Delta y Southwest.

Contará con 77 millones de clientes y ostentará el 9% de la cuota de mercado estadounidense, según cifras facilitadas por ambas compañías.

«Spirit y JetBlue continuarán avanzando en nuestro objetivo compartido de transformar la industria para reducir las tarifas de las cuatro grandes aerolíneas «, dijo el CEO de JetBlue, Robin Hayes, en un comunicado.

Spirit y Frontier habían anunciado en febrero su intención de acercarse.

Pero unas semanas más tarde, JetBlue sorprendió al presentar una mejor oferta financiera a los accionistas de Spirit.

Ante el rechazo de la junta directiva de Spirit, JetBlue lanzó una oferta pública de adquisición hostil en mayo.

Los ejecutivos de Spirit habían expresado en reiteradas ocasiones su preferencia por un acuerdo con Frontier, diciendo que las autoridades de competencia probablemente se mostrarían renuentes a una asociación con JetBlue. Pero no convencieron a los accionistas.

Una junta general extraordinaria para aprobar la fusión con Frontier se pospuso cuatro veces y finalmente la operación se canceló.

En el acuerdo anunciado este jueves, Jetblue ofrece el pago en efectivo de las acciones de Spirit, a un precio unitario de 33,50 dólares, un 38% más alto que el precio de cierre de la acción el miércoles.

Ambas compañías esperan completar la transacción antes de finalizar el primer semestre de 2024.

Las acciones de Spirit subieron un poco más del 4% a 25,29 dólares en operaciones electrónicas antes de la apertura de Wall Street el jueves.

Las de JetBlue ganaron 0,83% a 8,46 dólares.

We’re proud to announce JetBlue & @SpiritAirlines will come together to create a bigger, better JetBlue. After closing, we will offer 1700+ daily flights to 125+ destinations—and the low fares and award-winning service you know and love. Learn more: https://t.co/K0uz5rX3A1 pic.twitter.com/CjKzkhLJXO

— JetBlue (@JetBlue) July 28, 2022

LINK ORIGINAL: Listin Diario

