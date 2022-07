Jessica Duarte: «Hoy soy mejor persona porque ahora disfruto de lo que soy, de lo que tengo y de lo que vivo cada día»

Entornointeligente.com /

La pandemia nos está dejando muchas lecciones, desde su inicio han sido muchos duelos que de alguna manera han cambiado la perspectiva que muchas personas tenían de la vida, muchos perdieron familiares, amigos, empleos y otros han tenido que reconocerse, para seguir adelante ante diversas circunstancias y los actores, actrices, cantantes, modelos no son la excepción, es por eso que Jessica Duarte modelo venezolana, Miss Venezuela Internacional 2015, ahora radicada en México, nos cuenta cómo vivió y superó la depresión, en su deseo de que su experiencia contribuya a encontrar el camino de la paz y la seguridad personal para alcanzar el éxito.

Duarte fue diagnosticada con trastorno depresivo mayor en septiembre del 2020, fue dada de alta un año y dos meses después. Dice que decidió buscar ayuda luego de días donde se sintió triste, sin deseos de hacer nada, sin esperanzas y sin motivación, hasta que llegó el día donde se dijo: «Ya no puedo más» y acudió al especialista que la ayudó a sanar.

«Tiempo en donde vivir y mantenerme con vida era una especie de lucha constante, lucha interna, una montaña de pensamientos, una guerra entre yo puedo con esto y ya no aguanto más, hoy puedo decir con mucho orgullo de mi misma, que gané. Y no quiero contarles una historia triste de mi vida, sino para decirles cómo ésta experiencia que pudo haber sido parte de otra historia, cambió mi vida y ahora puedo decir que fue un milagro», afirma Jessica.

Duarte también dijo: «nadie está exento del dolor, nadie quiere vivirlo, desde mi experiencia pude comprender que ésta incapacidad de aceptar el dolor, viene por la creencia que tenemos que estar bien, porque siempre hay alguien que está peor que uno. Entender eso me dio un poder muy grande, acepté que está bien, no estar bien, y ésta fue la parte más complicada del inicio de mi proceso, porque yo misma me culpaba y me decía: Jessica lo tienes todo, familia, amigos, una vida maravillosa, cómo te atreves a estar mal y ahora, con más madurez puedo decir, que desde que entendí, que estar bien o mal, no depende de lo que tengas o de lo que te falte. Dejé de juzgarme por qué estoy mal y comencé a trabajar en lo que me hace sentir bien a mí».

Jessica afirma que la voluntad de estar bien, es el 80% del camino que lleva al éxito y siempre pensar que los días oscuros pasarán y que hay que aceptar que la depresión es una enfermedad, aunque físicamente no se dé ninguna muestra. Tener depresión no es una condena, es simplemente un estado transitorio, del cual se logra salir con mucha paciencia, aceptación, apoyo y voluntad.

«Tocar fondo hizo que ahora mi vida sea más brillante, me hizo valorar a cada persona que estuvo conmigo, que no me dejó caer, me hizo sentir orgullo, admiración y amor propio, me hizo valorar las cosas que antes daba por sentada, me hizo reconocer todo lo que hago por mí, diariamente, como levantarme de la cama, bañarme, sonreír, entre otras. Cada día que pienses que hoy no hiciste nada por ti, ese día solo reflexiona que te mantuviste con vida y es un logro, no muchas personas pueden contarlo», dijo Duarte.

Jessica expresó que: «el optimismo y decir que sí se puede, aunque hoy creas que no, es fundamental para sanar. Cuando conocemos el verdadero dolor, aprendemos a valorar los buenos momentos, cuando tenemos sed disfrutamos más de ese vaso de agua, cuando tenemos hambre la comida sabe mejor y así mismo pasa con la vida, después de que caes y vuelves a subir, vas a valorar todo aquello que antes no le dabas atención o que dabas por sentado. Cada momento difícil es solo para ayudarnos a ser mejores y no lo digo como cliché, lo digo porque yo lo experimenté, hoy soy mejor persona, no porque tengas más cosas que antes, que tuviera depresión, sino porque ahora disfruto de lo soy, de lo que tengo y de lo que vivo cada día, aprecias cada detalle de la vida y la determinación para no volver a caer, es mayor que nunca».

