Jessica Duarte habla de su evolución tras sufrir depresión: «era una especie de lucha constante»

Luego de pasar por un cuadro depresivo, Jessica Duarte habló sobre la evolución que ha tenido para sentirse mejor. Miss Venezuela Internacional 2015, Jessica Duarte , comentó el duro momento que atravesó desde el comienzo de la pandemia, en medio de tanta inseguridad en su ser interior por todas las noticias. Ahora que se encuentra en México, la venezolana habló sobre lo que hizo para sobrevivir y vencer la depresión.

Duarte fue diagnosticada con trastorno depresivo mayor en septiembre del 2020, fue dada de alta un año y dos meses después. Dice que decidió buscar ayuda luego de días donde se sintió triste, sin deseos de hacer nada, sin esperanzas y sin motivación, hasta que llegó el día donde se dijo: «Ya no puedo más» y acudió al especialista que la ayudó a sanar.

«Tiempo en donde vivir y mantenerme con vida era una especie de lucha constante, lucha interna, una montaña de pensamientos, una guerra entre yo puedo con esto y ya no aguanto más, hoy puedo decir con mucho orgullo de mi misma, que gané. Y no quiero contarles una historia triste de mi vida, sino para decirles cómo ésta experiencia que pudo haber sido parte de otra historia, cambió mi vida y ahora puedo decir que fue un milagro» , afirma Jessica.

Ella también dijo: «Nadie está exento del dolor, nadie quiere vivirlo, desde mi experiencia pude comprender que ésta incapacidad de aceptar el dolor, viene por la creencia que tenemos que estar bien; porque siempre hay alguien que está peor que uno. Entender eso me dio un poder muy grande, acepté que está bien, no estar bien, y ésta fue la parte más complicada del inicio de mi proceso, porque yo misma me culpaba y me decía: Jessica lo tienes todo, familia, amigos, una vida maravillosa, cómo te atreves a estar mal y ahora, con más madurez puedo decir, que desde que entendí, que estar bien o mal, no depende de lo que tengas o de lo que te falte. Dejé de juzgarme por qué estoy mal y comencé a trabajar en lo que me hace sentir bien a mí».

Luego agregó que para ella la voluntad de estar bien es el 80% del proceso que te hace alcanzar el éxito y que hay que aceptar que la depresión es una enfermedad, aunque físicamente no se dé ninguna muestra. Tener depresión no es una condena, es simplemente un estado transitorio, del cual se logra salir con mucha paciencia, aceptación, apoyo y voluntad.

«Tocar fondo hizo que ahora mi vida sea más brillante, me hizo valorar a cada persona que estuvo conmigo, que no me dejó caer, me hizo sentir orgullo, admiración y amor propio, me hizo valorar las cosas que antes daba por sentada, me hizo reconocer todo lo que hago por mí, diariamente, como levantarme de la cama, bañarme, sonreír, entre otras. Cada día que pienses que hoy no hiciste nada por ti, ese día solo reflexiona que te mantuviste con vida y es un logro, no muchas personas pueden contarlo» , dijo Duarte.

Redacción GossipVzla. Con información de Revista Ronda.

