Jessi Uribe complace a fanática en pleno concierto

Jessi Uribe, cantante de música popular, cumplió el sueño de una de sus fanáticas quien confesó que su corazón latía a mil.

Recientemente, el interprete de «Dulce pecado» se vio envuelto en una polémica por, supuestamente, abandonar una presentación en San Antonio, Tolima. Sin embargo, días después de que el alcalde del municipio, Jorge Iván Vásquez, dijera que » Jessi Uribe no quiso cantar porque se le embarraban los zapatos», el artista salió a contar lo que realmente sucedió.

«No fue por mí y no fue por no ensuciarme las botas como dice el señor alcalde, más bien lo hice cuidándolo a él también, porque era un peligro para todos ustedes. Hay cables de alta tensión, todos mis equipos de trabajo llenos de agua y la gente ahí al lado. No era por mí, yo estoy acostumbrado a mojarme y a cantar donde me pongan, pero realmente era la vida de ustedes, la gente que estaba ahí en el show, la tarima se estaba hundiendo y había gente debajo del escenario que son los que trabajan arreglando todo lo del sonido», explicó el cantante de música popular.

Jessi Uribe complace a una de sus seguidoras A través de sus historias en Instagram, el cantante bumangués publicó varios videos en los que sale en la tarima junto a una de sus fanáticas.

«Mi amor gracias, te voy a dedicar una canción», le dice Jessi Uribe y empieza a entonar «Pídeme la luna», la señora no cabe de la felicidad y le confiesa al cantante que «su corazón está latiendo a mil».

Finalmente, Jessi Uribe y su fan bailaron y cantaron al ritmo de la música popular del artista.

