Quase, quase no fim do seu longo discurso de encerramento da Festa do Avante! , o secretário-geral Jerónimo de Sousa fez um grande apelo ao «envolvimento do colectivo partidário» na conferência nacional do partido marcada para 12 e 13 de Novembro. «Vamos trabalhar para o fortalecimento da organização do partido. Não nos conformamos, não desistimos.»

