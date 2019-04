Jeremy Renner protagoniza serie limitada de “Disney y Marvel”

Entornointeligente.com / Imagen cortesía/ Blog de Superhéroes Notitarde.-El superhéroe Hawkeye , uno de los personajes de Avengers, será el punto central de una serie limitada que Disney y Marvel preparan para el servicio de “streaming” (emisión en línea) Disney+ y que contará con el actor Jeremy Renner como protagonista.

Además de este proyecto sobre Hawkeye, el gigante multimedia está trabajando en otras series sobre Loki (Tom Hiddleston, en las exitosas películas de Marvel), Scarlet Witch y Vision (Elizabeth Olsen y Paul Bettany, respectivamente), y Falcon y Winter Soldier (Anthony Mackie y Sebastian Stan).

Testigo de su identidad Variety apuntó que una de las claves de la nueva serie es que el personaje de Renner, Clint Barton por su nombre común, pasaría el testigo de su identidad al rol de Kate Bishop, que en los cómics también se ha encargado de ser Hawkeye.

La noticia de este nuevo proyecto televisivo se ha conocido a menos de tres semanas del estreno de “Avengers: Endgame” , la película más esperada del año en Hollywood y que marcará un punto y aparte en la ambiciosa narración entrelazada del universo cinematográfico de Marvel.

En esta cinta, la número 22 de Marvel y que cierra la llamada “fase 3” de su complejo y exitoso proyecto cinematográfico, los superhéroes que siguen con vida tras “Avengers: Infinity War” (2018) tratarán de derrotar al malvado y, en apariencia invencible, Thanos (Josh Brolin).

