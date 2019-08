Jeremías: Puedo hacer nuevas propuestas con el pop latino

Entornointeligente.com /

Después de estar cerca de tres años retirado de los escenarios venezolanos, Jeremías se siente complacido de retornar a su casa con la presentación de un show íntimo que tendrá lugar el próximo sábado 3 de agosto en el Centro Cultural BOD.

-¿Qué trae Jeremías en este tour por Venezuela?

-Estuve algo retirado de las tarimas, presentaciones y giras, pero nunca de la música, por eso mostraré muchísimas canciones que he querido compartir con la gente. Acuérdate es un tema que escribí junto a Yasmil Marrufo, que tenía olvidado y rescaté.

Es el segundo single de mi más reciente álbum compuesto por diez temas inéditos que fusionan la balada pop con otros géneros.

-¿Piensa grabar algún tema con un ritmo distinto, como el reguetón siguiendo la tendencia del mundo del pop en español?

-Las canciones que tengo en su mayoría no están compuestas en ese ritmo. El nuevo pop en español ganó nuevas posibilidades, inmensas diría yo. Es el principio de una nueva etapa musical del pop en español. Estoy abierto y si hay una propuesta como ésta en la calle, porque todo lo que yo hago es respuesta a las influencias que recibo y las vuelvo canción, entonces sería una excelente oportunidad, no para repetir lo que los demás están haciendo, sino para hacer nuevas propuestas y no necesariamente en ese ritmo, sino entrar en esa energía festiva sin calcar lo que hacen los demás.

-¿Entonces no eres un baladista empedernido?

-No. Fíjate, de cada diez canciones de mis discos, solo dos son baladas. En mis composiciones manifiesto una inquietud rítmica y propongo mezclas, creo un mestizaje musical, que es a fin de cuentas lo que yo soy.

-No es descabellado que incursiones en esta “onda festiva”

-Imagínate, si estás en la hora loca en un matrimonio… no vas a poner una balada… hay que mantener esa energía festiva, bien sea a ritmo de salsa, o reguetón. Es una excelente oportunidad para hacer propuestas. El nuevo pop en español admite muchísimas propuestas y eso me interesa mucho, especialmente para saber qué puedo yo aportar. La música latina ahora es mundial. Los códigos latinos hoy día están mucho más presentes en esta propuesta actual del pop en español. Antes se trataba solo de un pop anglo cantado en español. Ahora tiene sus propios ritmos.

-¿Cuando escribes tus canciones, mantienes vivas tus raíces latinas?

-Siempre. No solo las raíces latina sino lo caribe, que va en nuestro ADN como venezolanos.

-¿Qué extrañas más de Caracas?, pues tienes muchos años residenciado fuera del país.

-La gente. Me hace falta la calidez y nobleza de nuestra gente. Nuestro pueblo es colaborador, cercano y siempre está bien dispuesto. El venezolano es entrañable y eso hace falta cuando uno está afuera. No solo hacen falta los amigos y la familia, es el todo, es la gente.

-¿Cómo es el público caraqueño?

-Genial. Este público es mi familia. Estoy en casa. Feliz y relajado, estoy contento y agradecido con la vida de retornar el contacto con el público.

Luego de su gira por Venezuela, Jeremías retomará la promoción de su nuevo sencillo en Ecuador, República Dominicana y Panamá, para después continuar en EEUU.

