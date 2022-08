Jeques cataríes advierten a sus hijos que no les alcanza el dinero para comprarles todas las figuritas del álbum del Mundial

Entornointeligente.com /

Como todos los años en los que se juega la Copa del Mundo, la empresa Panini lanzó el álbum de figuritas oficial del evento. En el caso de muchos niños cataríes, y debido a que el Mundial se jugará en su país, el álbum generó una gran expectativa, pero muchos temen que esto los lleve a experiencias frustrantes. «Yo le dije a mi hijo que le podía comprar el álbum y varios sobres de figuritas, pero que las repetidas las iba a tener que cambiar, porque no me alcanza el dinero para más», explicó un jeque catarí cuya fortuna asciende a 2.000 millones de dólares. Otro jeque del país árabe confesó que cuando su pequeño hijo le pidió que le comprara el álbum, «no tuve más remedio que confesarle que aún me estoy recuperando de la pandemia y hoy por hoy apenas exporto 7.000 barriles de petróleo al día. Para poder comprar todas las figuritas del álbum debería estar exportando por lo menos el doble de esa cifra. Así que no va a tener más remedio que juntarse con el hijo de algún otro jeque para completarlo. Por suerte, estamos todos en situaciones parecidas, así que candidatos sobran».

El dato: Arabia Saudita prohibió la comercialización del álbum debido a que la cantidad de figuritas repetidas en los sobres es considerada «una amenaza a nuestra economía».

