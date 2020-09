Jennifer López recibió críticas por llamarse ‘la negrita del Bronx’ en su nueva canción (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

En los últimos meses el movimiento Black Lives Matter ha tomado fuerza y muchas celebridades han mostrado su apoyo para luchar contra el racismo, por lo que ciertas palabras o frases no son bien vistas. Recientemente Jennifer López se vio envuelta en polémica después del lanzamiento de su nueva canción ‘ Lonely’ , donde colabora con el regguetonero Maluma , debido a tener una letra que muchos han cuestionado.

En una parte del tema JLo cantan la frase, “Yo siempre seré tu negrita del Bronx” , haciendo referencia a su apodo de ‘La Diva del Bronx’.

No obstante a algunos no les pareció que la artista se refiriera a sí misma como “negrita” , ya que ella no es considera una mujer negra , por lo que expresaron su descontento en redes sociales.

Come again…? pic.twitter.com/pnQkEXs7t8

— Miss Coochie Baby (@edqueermarisgay) September 25, 2020

Además las connotaciones que esa palabra involucra, llevaron a muchos a recordar cuando la cantante usó una palabra considerada racista en el remix de ‘I’m Real’ en el 2001 con Ja Rule, “I tell nigg*s mind they biz” , dice López.

“La letra es una cachetada en la cara para todas las mujeres negras pero especialmente Afro-Latinx y Afro-Descendientes que su Latinidad y belleza son cuestionadas todos los días por su influencia y ‘look’ latino” , escribió una internauta.

J-Lo’s “tu negrita del Bronx” lyric, it’s a literal slap in the face for every black women, but especially for every Afro-Latinx and Afro-Descendant person whose Latinidad and beauty gets questioned everyday due to her influence and “Latina” look.

— Glorimar Michelle Mariño (@marinoglo) September 25, 2020

“JLo llamándose la ‘negrita del Bronx’ esta semana de todas las semanas y ni una persona de su equipo le llamó la atención… Se nota el trabajo que tenemos que hacer en la comunidad Latinx” , comentó otra persona.

@JLo calling herself “a negrita del Bronx” as in a “Black girl from the Bronx” this week of ALL WEEKS, and not one person on any team flagged it… shows how much work we need to do in the Latinx community. @maluma #colorism #lonely #PaTiLonely #PaTi

— Danny Fernandez (@MrDannyFern) September 25, 2020

“Esperen, JLo acaba de decier ‘yo siempre seré tu negrita del Bronx’ ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella quiere ser cancelada” , mencionó un usuario.

Hold up JLO just said yo siempre seré tu negrita del Bronx. Why why why she wants to be canceled

— BDP (@soybperez) September 25, 2020

