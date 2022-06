Jennifer López confesó que abandonó su casa por fuertes peleas con su madre: «Nos daba tremendas palizas»

Entornointeligente.com /

Pese a tener una relación cercana actualmente, Jennifer López y su madre tuvieron muchos problemas cuando la cantante era una adolescente. En su documental para Netflix ‘Halftime’, la Diva del Bronx confesó que a sus 18 años se fue de la casa familiar debido a los problemas y desencuentros que tuvo con su madre, Guadalupe Rodríguez.

Para la madre de JLo no fue nada fácil criar a tres hijas en un pequeño departamento en el Bronx, Nueva York, por lo que su carácter se endureció y muchas veces perdía la paciencia.

«Hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir y eso la hizo fuerte, pero también la hizo dura. Nos daba tremendas palizas» , contó la también actriz.

Y agregó, «Mi mamá es una persona súper complicada y tiene mucho bagaje emocional. Su generación pensaba: ‘Un hombre se casará contigo, te cuidará por el resto de tu vida y te mantendrá’. Y ella soñaba con cosas mucho más grandes. Soñaba con ser actriz».

Aunque Guadalupe hizo lo posible para que sus hijas tuvieran una carrera profesional que les permitiera garantizar un futuro, Jennifer tenía otras aspiraciones que entraban en disputa con las de su progenitora.

«Me enamoré de la danza y me distraía completamente de la escuela y mi mamá me decía: ‘Si quieres vivir en esta casa, tienes que estudiar’… Una noche tuvimos una gran pelea y simplemente me fui. Tenía 18 años» , reveló.

