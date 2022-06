Jennifer López aseguró que cantar con Shakira «fue la peor idea del mundo»

Entornointeligente.com /

A inicios de 2020, Shakira y Jennifer Lopez encabezaron el show del entretiempo del Super Bowl y, además de volverse tendencia en redes, el espectáculo acumula hoy más de 235 millones de reproducciones en YouTube.

A poco de dos años de este histórico espectáculo, López está por estrenar su documental con Netflix, llamado Halftime , el cual se basa principalmente en la preparación de JLo para ese 2 febrero de 2020. Aunque el documental estará disponible en la plataforma de streaming el próximo 14 de junio, este tuvo su estreno en las últimas horas en el Festival de Cine de Tribeca.

Uno de los momentos que más llamó la atención, y que los fanáticos no han tardado en comentar, es cuando López aseguró que la propuesta de compartir escenario con Shakira era «la peor idea del mundo». El New York Post también adelanta algo que sería la razón por la que JLo no estuvo de acuerdo con esa propuesta. «Era un insulto pensar que la NFL necesitabas dos latinas para hacer el trabajo que históricamente ha hecho un artista», dijo la cantante y actriz.

El documental de la cantante de éxitos como «On the Floor» y » Get Right » también incluye detalles de su vida privada y momentos difíciles de su carrera profesional como su desilusión alno haber sido nominada para los Premios Oscar por su papel en la película Hustlers .

