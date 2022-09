Jennifer Lopez y la canción con la que pudo haber predicho su boda con Ben Affleck

Entornointeligente.com /

La boda entre Jennifer Lopez y Ben Affleck sigue dando de qué hablar meses después. Y es que el repertorio musical de la artista puede dejar entrever la posibilidad de que predijese hace años su enlace con el actor y no se trata de la conocida canción El anillo .

El 1 de junio de 1999, la cantante estadounidense estrenó su álbum debut. En On the 6 incluyó una de las que es para muchos su mejor canción. A sus cuestiones técnicas también se une un misterioso mensaje que, tal y como ha ocurrido, parece que se ha cumplido.

Se trata de Waiting for tonight , que originalmente grabó el grupo 3rd Party, pero que finalmente fue adaptado por Jennifer Lopez con un estilo dance latino para mostrarlo al público el 7 de septiembre de ese mismo año. Este tema dio la vuelta a todo el mundo y se convirtió en el primer número uno del Hot Dance Club Songs de Billboard de la cantante.

Lo curioso de esa canción es qu e cada estrofa se puede corresponder con la vida de su autora . Además, coinciden muchos detalles de la celebración de su segunda boda con el actor de Perdida .

En la letra, la protagonista se imagina viviendo un sueño con su amado como si fuese una escena de película. Precisamente eso es lo que le ha sucedido a la autora de otras canciones como On the floor o Ain’t your mama .

