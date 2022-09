Jennifer Lopez vuelve a los 90 con el peinado más molón de la época (perfecto para un look de invitada)

Entornointeligente.com /

Jennifer Lopez tiene un estilo único capaz de noquear al personal tanto adentro como fuera de las alfombras rojas. A sabiendas que es una artista de los pies a la cabeza, la cantante/actriz nos acaba de enamorar con su última propuesta. Apostando por un total look blanco, su peinado estilo noventero se convierte en el centro de atención. Además, es inevitable acordarnos de Jennifer Garner en El sueño de mi vida .

En Trendencias Estos son los tres vestidos de novia de Jennifer López en su segunda boda con Ben Affleck (para sorpresa de sus fans) Un vistazo a… Un look de viernes de Tamara Falcó Un peinado con aires noventeros La década de los 90 ha irrumpido con fuerza de nuevo y la Generación Z no duda en lucir todas las tendencias que llevábamos hace ya tres décadas (el tiempo pasa de manera veloz). Aunque es la juventud quien se atreve a rescatar las modas que nos acompañaban cuando muchas de nosotras éramos jóvenes -aquellos maravillosos años-, J.Lo no duda en apuntarse a la tendencia que ya vivió en primera persona.

De color blanco y «vestida con F de Fendi»-Rosalía rules -, este outfit demuestra que podemos ir a la oficina de manera elegante y chic sin necesidad de renunciar a las tendencias del momento. Sin embargo, su recogido es el que acaparó todas las miradas.

Acudiendo a un evento donde habló enfrente de 400 mujeres latinas empresarias, la empresaria estadounidense de origen puertorriqueño jamás deja impasible al personal. Ha sido su peluquero Chris Appleton (el mismo de Kim Kardashian ) quién se ha encargado de mostrarnos el peinado en profundidad. Un atrevido recogido a base de pequeños mechones enrollados en sí mismo que crean un efecto de moño despeinado de lo más glamouroso.

Tal y como ya hemos comentado, es imposible no recordar a Jennifer Garner (ex mujer de Ben Affleck, actual marido de J.Lo) en la película El sueño de mi vida . En uno de sus looks más emblemáticos, la actriz lucía un peinado de lo más parecido, típico de la época.

Por muy noventero que sea, este peinado es perfecto para triunfar en tu próximo look de invitada. Palabra de Jennifer Lopez.

