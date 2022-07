Jennifer Lopez recurre a su peinado favorito para casarse: así se ha hecho el semi recogido en versión novia

Entornointeligente.com /

Después del anillo de compromiso de Jennifer Lopez ha llegado su boda con Ben Affleck. La pareja se ha casado este fin de semana y no hay ninguna noticia que sea más importante que esta. El «sí quiero» ha sido en Las Vegas, dejándonos una idea de look de novia que no podríamos adorar más .

En Trendencias Jennifer López y Ben Affleck derrochan amor en la penúltima noche de alfombra roja del Festival de Venecia 2021, con besos incluidos J.Lo ha estado preciosa con su vestido blanco ajustado en la cintura y lleno de vuelo. Pero lo que más ha llamado la atención es su peinado , el semi recogido que lleva siempre Jennifer Lopez en las alfombras rojas y que sabíamos que le encantaba. Tanto es así que lo ha llevado para casarse.

Hablamos de ese peinado con media coleta alta y tirante , creando un efecto lifting con inspiración sesentera. J.Lo es la máxima representante de este recogido , que siempre lleva liso y que todas podemos hacernos en casa con mucha facilidad.

Hoy en Amazon por 117,99€ PVP en El Corte Inglés 179,00€ Para dar más glamour a la ocasión, esta vez ha hecho ondas sueltas con rizador y ha peinado las puntas hacia fuera con estética sixties muy preppy . Además, ha añadido volumen en la coronilla, justo donde ha enganchado el velo para conseguir este precioso look de belleza nupcial que ahora todas las novias del mundo que eran copiar.

Fotos | Gtres , @verissimotv .

