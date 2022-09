Jennifer Lopez publicó un video desde el baño y un detalle en la pared se robó las miradas

Entornointeligente.com /

Jennifer Lopez volvió a sorprender a todos sus fans con una sensual publicación. La cantante estadounidense de origen puertorriqueño compartió un video en su página de cuidado personal, que cuenta con más de 860 mil seguidores, y un detalle en la pared sorprendió a todos sus seguidores.

El pasado viernes, la artista se encontraba de luna de miel, tras su reciente boda con Ben Affleck , en un hotel de París, Francia. El matrimonio celebró la ceremonia el pasado 16 de julio en Las Vegas, en un acto íntimo que se hizo público días después.

La intérprete de » On the floor » posó desnuda frente al espejo, mientras disfrutaba de un relajante baño en su alojamiento en París, y mostró colgada en la pared una bata bordada con la leyenda de » Just married » (» Recién casados», en español). «El cuidado personal en París siempre es una buena idea», escribió la cantante en la publicación, que acompañó con una música clásica de piano.

En el giro que López hizo con su celular en la mano, se pudo observar por un instante el impetuoso monumento parisino de la Torre Eiffel iluminada a través de la ventana. Además, puso el objetivo sobre los productos de belleza que rodeaban la bañera, de su propia marca.

She’s so precious 🥰 JUST MARRIED 😭😭😭 #Bennifer @JLo @jlobeauty @BenAffleck pic.twitter.com/DFxuBkV6ky

— Hayley 🇺🇸 (@Hayley_JLover) September 15, 2022 La pareja inició su luna de miel en Italia. Affleck y López celebraron su segunda boda el pasado 20 de agosto, junto a alrededor de cien invitados, en la granja que el actor posee en Savannah, Georgia. Lo que pretendía ser una celebración íntima y privada, terminó en todo lo contrario tras viralizarse varios detalles y videos del acontecimiento en las redes sociales.

redes sociales El enojo de JLo tras la filtración de los videos

Bajo la melodía de » Can’t get enough «, López cantó para su reciente esposo, durante su segunda ceremonia de boda. Se trató de uno de los momentos más especiales e íntimos del evento, pero alguien filtró el video del tema y la actriz se pronunció a través de las redes sociales.

«Esto fue tomado sin nuestro permiso. Punto. Quien lo haya hecho se aprovechó de nuestro momento privado. No sé de dónde lo están sacando todos porque teníamos acuerdos de confidencialidad y les pedimos a todos que no compartieran nada de nuestra boda», expresó la artista a través de su perfil.

El descargo de Jennifer Lopez. Foto: Captura de Instagram. Sí fue la propia JLo quien mostró los tres vestidos de novia que usó durante la segunda celebración, que duró tres días, a través de su página web On The JLo . Así, deslumbró a todos con su imponente traje diseñado por Ralph Lauren. «Más de 1000 pañuelos y 500 metros de tela se cortaron en volantes para hacer una versión etérea del clásico vestido columna de cuello alto», desveló la revista Vogue sobre uno de ellos.

Los otros dos atuendos fueron realizados por el mismo diseñador. El segundo vestido lo lució con collares de perlas en cascada, que recordaba al suntuoso glamour del Hollywood de décadas pasadas. Luego, apareció con un modelo silueta de sirena y escote cerradura que culminaba con cristales de Swaroski para la cena celebrada en el granero y el posterior baile.

«La vida es una obra de arte y nosotros somos los artistas. Hazla tan bella como quieras y crea a la persona que desees ser», escribió la cantante.

