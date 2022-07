Jennifer López posa desnuda por su 53 cumpleaños (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Jennifer López acaba de cumplir 53 años y se ve y se siente «increíble y más feliz que nunca».

La cantante de On The Floor se desnuda para celebrar su cumpleaños con el lanzamiento de JLo Body by JLo Beauty.

«Ya tenemos algunos productos increíbles para reafirmar y tensar el rostro, así que un producto para el cuerpo que abordara esos mismos problemas era el siguiente paso natural para nosotros», dice la cantante, que recientemente se casó con Ben Affleck, a People sobre el primer producto de la línea: Firm + Flaunt Targeted Booty Balm.

Para el lanzamiento, la estrella de Hustlers se desnudó; en otra foto compartida en un clip en Instagram, muestra su propio botín.

La estrella, que se fue a París después de dar el «sí, quiero», también contó a la publicación cómo la hace sentir el actor de El último duelo.

«Él es como, ‘Me gustas cuando no tienes nada puesto. Sin pelo, sin maquillaje, sólo tú en tu propia piel’.

«Él realmente aprecia eso. Y eso me hace sentir muy segura y hermosa. Alguien puede ver la esencia de lo que eres y simplemente la piel en la que estás y que yo cuido de eso y que él lo aprecia. Eso también me hace sentir muy guapa».

Al cumplir 53 años, añade: «Tengo la edad que tengo, pero me siento increíble y más feliz que nunca. Siento que ahora mismo estoy en mi mitad y que acabo de empezar».

