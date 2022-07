Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Aborto legal Imagem de Júpiter Saúde mental Tragédia familiar Jennifer Lopez e Ben Affleck se casam, diz TMZ Segundo o site, o casal celebrou a cerimônia no último sábado (16). Por g1

17/07/2022 16h10 Atualizado 17/07/2022

1 de 1 Ben Affleck e Jennifer Lopez em imagem de fevereiro de 2003 — Foto: REUTERS/Fred Prouser Ben Affleck e Jennifer Lopez em imagem de fevereiro de 2003 — Foto: REUTERS/Fred Prouser

Jennifer Lopez e Ben Affleck se casaram no último sábado (16), quase 20 anos depois que o casal se separou. A informação foi divulgada pelo site TMZ.

Documentos obtidos pelo site revelam um registro de casamento no nome dos dois celebrado no condado de Clark, no estado americano de Nevada, datado deste último sábado.

'Bennifer', como eram conhecidos os dois, foram um dos casais mais populares no mundo das celebridades no início dos anos 2000, mas em 2003 eles se separaram.

O casal formalizou o novo noivado em abril, depois de reatar a relação no último ano.

( VÍDEO : 'Bennifer' foi um dos primeiros casais 'shippados' no Brasil; Semana Pop explica o termo.)

‘Bennifer’ foi um dos primeiros casais ‘shippados’ no Brasil; Semana Pop explica o termo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com