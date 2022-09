Jennifer Lawrence habla sobre los miedos de su maternidad

Entornointeligente.com /

Jennifer Lawrence se sincera sobre su nueva maternidad.

La ganadora del Oscar aparece en el número de octubre de Vogue y cuenta a la revista su nuevo mundo desde que dio la bienvenida a su hijo Cy en febrero. La entrevista marca la primera vez que Lawrence comparte públicamente el género o el nombre de su hijo con su marido Cooke Maroney.

«Da mucho miedo hablar de la maternidad», dijo Jennifer Lawrence. «Solo porque es muy diferente para todo el mundo. Si digo: ‘Fue increíble desde el principio’, algunas personas pensarán: ‘No fue increíble para mí al principio’, y se sentirán mal.»

Dice que antes de dar a luz algunas amigas le dijeron que podría experimentar algunos sentimientos negativos y no sentir inmediatamente una conexión con su hijo.

«Afortunadamente tengo muchas amigas que fueron sinceras. Que me dijeron: ‘Da miedo. Puede que no conectes de inmediato. Puede que no te enamores enseguida’. Así que me sentí tan preparada para perdonar… Recuerdo haber paseado con una de mis mejores amigas a los nueve meses y decir: «Todo el mundo dice que voy a querer más a mi bebé que a mi gato. Pero eso no es cierto. Tal vez lo ame tanto como a mi gato'», dijo.

Pero para Jennifer Lawrence ese no fue el caso.

«Mi corazón se ha estirado hasta una capacidad que desconocía. Incluyo a mi marido en eso… La mañana después de dar a luz, sentí que toda mi vida había vuelto a empezar. Como si ahora fuera el primer día de mi vida. Me quedé mirando. Estaba tan enamorada. También me enamoré de todos los bebés del mundo. Los recién nacidos son tan increíbles. Son esos pequeños supervivientes rosados, hinchados y frágiles. Ahora amo a todos los bebés. Ahora oigo llorar a un bebé en un restaurante y pienso: ‘Awwww, preciosossss'».

ENLACE ORIGINAL: https://edition.cnn.com/2022/09/06/entertainment/jennifer-lawrence-baby-interview-vogue/index.html

VEA TAMBIÉN: Jennifer Lopez muestra su primera foto como casada » EntornoInteligente

Entornointeligente.com