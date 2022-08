Entornointeligente.com /

La actriz estadounidense Jennifer Coolidge confesó que se ha acostado con unos 200 hombres gracias a su papel en la película de 1999 «American Pie» La conocida actriz de 60 años, reveló en una entrevista para Variety que de no haber sido por su papel en « American Pie» , no se habría acostado con 200 personas, « J ugué mucho a ser una MILF y obtuve mucha acción sexual de ‘American Pie», comentó la actriz, «Hubo tantos beneficios al hacer esa película. Quiero decir, habría como 200 personas con las que nunca me habría acostado».

Recientemente, Coolidge ha sido nominada a un premio Emmy por primera vez en su carrera por su papel de Tanya McQuoid en «White Lotus» , una serie que ya tendrá una segunda temporada.

«Algunos trabajos, pienso, ‘Vaya, no vale la pena trabajar por esto’. Lo que Mike [White] escribió, me quedaba despierto hasta tarde todas las noches» , aseveró Coolidge, hablando del creador de «White Lotus» quien la convenció de ser parte de la serie.

«He hecho una cosa realmente bien en mi vida, he elegido grandes amigos. Si Mike nunca tuviera éxito y simplemente hiciéramos ‘White Lotus’ como una obra de teatro en un pequeño teatro donde todos pagaran 10 dólares para verla, aún sería una de las mejores cosas que me haya pasado. Porque era un trabajo extraordinario que nadie más pensaba que yo podía hacer» , comentó la actriz refiriéndose a que casi no acepta el papel de Tanya McQuoid.

