Jennifer Aniston presenta a Lord Chesterfield, su nueva mascota [VIDEO]

Entornointeligente.com /

Jennifer Aniston demostró su solidaridad y amor por los animales al adoptar a un pequeño cachorro, al cual ha puesto por nombre Lord Chesterfield .

Por medio de un tierno video en su Instagram oficial, la protagonista de Friends presentó a su nueva mascota, que ya disfruta del calor y la comodidad de su nuevo hogar.

“¡Hola! Me gustaría presentarles al nuevo miembro de nuestra familia. Este es (un muy cansado) Lord Chesterfield. Me robó el corazón inmediatamente”, escribió Jennifer Aniston en la red social, junto al clip en el que el pequeño perrito de color blanco aparece durmiendo sobre una manta tendida en un sillón.

Ver esta publicación en Instagram 👋🏼 Hi! I’d like to introduce to you the newest member of our 🐾 family….this is (a very tired) Lord Chesterfield ❤️. He stole my heart immediately. A HUGE thank you to @wagmorpets for the incredible work you do. Grateful you take such great care of these rescues and find them their forever homes🙏🏼

Una publicación compartida de Jennifer Aniston (@jenniferaniston) el 11 Oct, 2020 a las 7:44 PDT

En su mensaje de Instagram, la recordada ‘Rachel’ aprovechó para resaltar la labor que realizan los trabajadores del albergue de animales que cuidó de Lord Chesterfield y de muchas otras mascotas que aún están a la espera de una adopción responsable.

“Un gran abrazo de agradecimiento a @wagmorpets por el increíble trabajo que hacen. Les agradezco por cuidar tan bien de estos animales rescatados y encontrarles hogares para siempre”, expresó la actriz de 51 años.

En tan solo unas horas, la publicación de la protagonista de The Morning show superó las siete millones de reproducciones y alcanzó más de un millón de ‘me gusta’ por parte de los cibernautas.

Recordemos que, en noviembre del 2019, Jennifer Aniston enterneció a sus seguidores en Instagram al revelar que había adoptado a un terrier al que llamó Clyde.

Ver esta publicación en Instagram Girl’s best friend… bring Clyde to work day.

Una publicación compartida de Jennifer Aniston (@jenniferaniston) el 13 Nov, 2019 a las 1:02 PST

Jennifer Aniston, últimas noticias: Jennifer Aniston confiesa que estuvo a punto de abandonar Hollywood Friends: los millonarios sueldos que reciben los actores como concepto de regalías Brad Pitt y Jennifer Aniston sorprenden con romántica escena virtual: “¿Cómo estás, cariño?” Newsletter Espectáculos LR Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.

Video Recomendado Recibe las noticias de La República en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com