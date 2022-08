Jennette McCurdy reveló los abusos que sufrió en su juventud

Entornointeligente.com /

La actriz estadounidense, Jennette McCurdy, mejor conocida por Sam Puckett de la serie «iCarly» y «Sam y Kat», reveló los traumas que les dejaron sus años como parte de la industria del entretenimiento infantil cuando trabajaba para el canal Nickelodeon.

«Me encanta un título audaz, y nunca lo habría titulado así si no sintiera que me lo gané al escribir el libro. Definitivamente no habría podido confrontar o enfrentar mi experiencia de trastornos alimentarios si mi madre no hubiera fallecido… porque ella apoyó y alentó mis trastornos alimentarios», declaró la artista de 30 años a USA Today.

McCurdy inició su carrera actoral a los 8 años, participando en MADtv. También actuó en CSI: Crime Scene Investigation, Malcolm in the Middle, Lincoln Heights, Will & Grace, Zoey 101, entre otros. Pero su éxito llegó con iCarly y Sam & Cat.

Durante el crecimiento de su carrera, McCurdy que su madre le diseñó una dieta de reducción calórica para mantener su aspecto joven y aniñado incluso después de la pubertad. A partir de ese momento, McCurdy aprendió a sobrevivir con 1 mil o 500 calorías al día. Desarrolló anorexia y luego bulimia.

