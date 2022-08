Jennette Mccurdy confesó que sentía celos de Ariana Grande

Entornointeligente.com /

La ex actriz, Jennette Mccurdy, reveló en su nuevo libro que sentía celos y envidia de Ariana Grande, lo que hizo que relación se tornara tóxica La ex estrella de Nickelodeon, Jennette Mccurdy, reveló en su libro de memorias titulado, I’m Glad My Mom Died, que su relación con su co protagonista, Ariana Grande, no fue nada agradable , ya que ella sentía que la producción de Sam & Cat tenía preferencias hacia Ariana.

En dicho libro la actriz reveló haber sentido celos de su compañera, ya que mientras que la carrera mu sical de Ariana Grande comenzaba a despegar en el año 2013, ella se debía quedar en el estudio de grabación a cubrir su faltas.

«La semana en la que me dijeron que Ariana no estaría en la serie y que justificarían su ausencia en los episodios fingiendo que su personaje estaba encerrado en una caja. Pensé: ‘¿Estás bromeando?, ¿bromeando en serio?,¿así que tengo que rechazar películas mientras Ariana está afuera cantando en los Billboard Music Awards? Que se jod* eso’» , fue lo que contó Mccurdy en sus memorias.

Sin embargo, la gota que rebasó el vaso, fue cuando se enteró que Ariana habría pasado toda una noche jugando en la casa de Tom Hanks, « Ariana entró silbando de emoción porque había pasado la noche anterior jugando en la casa de Tom Hanks. Ese fue el momento en que me quebré. No podía soportarlo más. Actuaciones musicales y portadas de revistas… lo que sea, lo superaré. Pero, ¿jugar de forma familiar en el National Treasure, la casa de Tom Hanks, dos veces ganador del Premio de la Academia y seis veces nominado? No podía soportarlo» , comentó Mccurdy.

Además, también agregó, «Nunca me agradó. No podía agradarme. El éxito de una estrella pop podía manejarlo, pero ¿pasar el rato con el Sheriff Woody, con Forrest Fucking Gump? Esto ha ido demasiado lejos. Así que ahora, cada vez que falta al trabajo, se siente como un ataque personal. Cada vez que le sucede algo emocionante, siento que ella me priva de tener esa experiencia».

Redacción Gossipvzla y Fuente Quien

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com