Jeffrey Dean Morgan se une a The Boys para su temporada 4

La estrella de The Walking Dead será parte del elenco de la cuarta temporada de The Boys . Los detalles sobre su personaje se mantienen en secreto por ahora.

Informate más Netflix presentó el primer adelanto de Ruido de fondo lo nuevo de Noah Baumbach

En Supernatural Morgan interpretó a John Winchester, el padre cazador de demonios de Dean ( Jensen Ackles ) y Sam ( Jared Padalecki ), a quien enseñó el «negocio familiar» desde una edad muy temprana después de la muerte de su madre Mary ( Samantha Smith ) a manos de un demonio de ojos amarillos en los momentos iniciales de la serie.

Morgan es la última estrella de Supernatural en unirse a la serie de Amazon, con Ackles llegando durante la tercera temporada para interpretar al villano Soldier Boy y Jim Beaver , quien interpretó al padre sustituto de Sam y Dean, Bobby Singer, en la mencionada serie, habiendo tenido el papel del político Robert Singer en The Boys desde su primera temporada.

En el caso de Morgan, esta incorporación ha tardado mucho en llegar, ya que el actor expresó públicamente su entusiasmo por el programa en Twitter en 2020 y aceptó la oferta de Kripke de sumarse a la temporada 3 si estaba disponible.

Junto con Morgan, los recién llegados previamente anunciados para la temporada 4 de The Boys incluyen a Valorie Curry y Susan Heyward . La producción de los nuevos episodios ya ha comenzado, dirigida por los habituales de la serie «Boys», incluidos Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Karen Fukuhara, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Colby Minifie y Claudia Doumit . entre otros.

Morgan actualmente protagoniza la undécima y última temporada de The Walking Dead de AMC como el villano Negan, y próximamente protagonizará junto a Lauren Cohan , retomando su papel de «Walking Dead» como Maggie, en la próxima serie derivada «Isle of the Dead» .

