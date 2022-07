Jefferson Montero y su molestia con Damián Díaz

Entornointeligente.com /

Jefferson Montero es uno de los jugadores más talentosos de Ecuador que está de vuelta al país para defender los colores del 9 de Octubre.

Su presencia no pasa desapercibida para nadie, puesto que se trata de un referente del fútbol local que jugó en equipos de México, España e Inglaterra . Además, fue parte importante de la última selección nacional que disputó una Copa del Mundo (Brasil 2014), hasta que empiece la de Catar 2022.

El 12 de julio de 2022 fue entrevistado en el programa Debate Fútbol de DirecTV. Al consultarle sobre la presencia del argentino-ecuatoriano Damián Díaz, en la selección nacional, mostró su molestia por ser tomado en cuenta por Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador.

«Tengo que ser honesto, a mí sí me molesta, porque a ver, pongamos en una balanza, yo lo respeto, nunca he hablado con el Kitu, es un gran jugador, pero tiene 35 años . Antonio Valencia estaba en Querétaro, estaba para cumplir su partido 100 y no se lo dieron, se lo merecía», arrancó diciendo el de la provincia de Los Ríos.

«Vamos a ver, hay jugadores que merecen la oportunidad. Yo no estoy diciendo que el Kitu es un mal jugador, es un gran jugador», completó el deportista que debutó profesionalmente con Emelec en el 2007.

Seguidamente se hizo eco de unas declaraciones de Alfaro del pasado 2 de junio y complementó: «como dijo Alfaro, tienes que ser bueno dentro y fuera de la cancha (…) yo peleo por eso, porque también soy ecuatoriano (…) No estuve de acuerdo y lo digo públicamente (…) mucha gente me atacó, pero es mi criterio», cerró el extremo izquierdo de 32 años..

Díaz con la selección de Ecuador Damián Díaz registra cuatro partidos con la selección nacional de Ecuador. Su debut fue el 29 de marzo de 2021 en un amistoso contra Bolivia jugado en el estadio Banco Guayaquil, propiedad del Independiente del Valle.

En las eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2022 tuvo minutos en la derrota 1-2 ante Perú en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El duelo se llevó a cabo el 8 de junio de 2021.

Sus últimas presencias con la Tri fue en la Copa América de Brasil 2021 . Tuvo minutos ante Colombia (derrota por 1-0) y Perú (empate 2-2). Luego el dar positivo por covid-19 lo alejó del torneo. En adelante, no fue convocado nuevamente por Alfaro.

