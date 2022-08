Jefferson Martínez: «El triunfo era importante para acércanos al cuarto lugar y optar a Libertadores»

Entornointeligente.com /

Víctor Sánchez Valdivieso @vesanchezv.- Sin lugar a dudas, el domingo 21 de agosto será una fecha inolvidable en la vida y carrera de Jefferson de Jesús Martínez Otero . El bolivarense que estaba en el banco de suplentes fue llamado por el entrenador Francesco Stefano para que ocupara el lugar que dejó el titular en la línea de atacantes del Caracas FC que no le había podido marcar a la Academia Puerto Cabello con el que aun así estaban igualando a un gol cerca del final reglamentario en el Olímpico.

Minutos después – y con la pizarra a favor entre la alegría y la polémica que se suscitó en torno a Osei Bonsu – el central anotó el tanto de la tranquilidad en la victoria avileños 3-1 a los porteños, que si bien no resuelve ni los problemas en identidad y contundencia del Rojo, mantiene vivas las aspiraciones de pelear por el campeonato nacional 2022 con el boleto en mano hacia la Copa Libertadores 2023. Entre la algarabía y la paz que dejó el triunfo, Balonazos habló con el futbolista de El Callao que marcó su primer tanto en el fútbol profesional venezolano.

Abrumado por el apoyo que le mostró la fanaticada que desconocía su nombre y conformación física (1,66 m), Jefferson Martínez expresó su felicidad en apenas su segundo partido de la temporada como jugador de la primera división: «Estoy con el gol, por la victoria que necesitábamos y de verdad no puedo expresar la felicidad que siento. El triunfo para nosotros era importante para acércanos un poquito más del cuarto lugar y optar a ir a la Copa Libertadores » destacó el mediocampista cercano a cumplir los 21 años de edad este próximo 20 de septiembre.

Al hablar de su primer tanto, un «taquito» que le hizo entrar en la selecta galería de excelsos goleadores que han vestido la casaca roja, el sureño explicó la jugada bajo su perspectiva en un estadio agitado en el terreno de juego y en las gradas por el tanto de la ventaja de Osei Bonsu: «La pelota venía demasiado dura hacia donde estaba y en lo que llegó a mí pude definir de primera como recurso personal…así de tacón» confesando sin reparos: «No me lo esperaba así pero bueno tocó y feliz por eso» .

Su primera inscripción como goleador en el libro de records del futve, Jefferson Martínez se lo agradece a la persona que confió en él en un momento álgido en el encuentro para ellos cuando no habían podido traspasar las redes porteñas por méritos propios: «El director técnico Francesco Stifano me decía que entrará a la cancha y que echara el equipo con la pelota hacia adelante» agregando además el guayanés: » Si estoy en el equipo es porque el profesor me tiene confianza» aseveró con serenidad.

Aunque jugó cuatro minutos en la capital ante Estudiantes de Mérida el pasado Día del Carmen, la presión no hizo merma en el canterano en un compromiso donde el Caracas FC arriesgaba el sueño de meterse al disputado G4 del torneo: » Al momento de entrar estaba muy concentrado en el partido que aún estaba 1-1, pero luego del gol de (Osei) Bonsu nos sentimos aliviados, aunque sabía que necesitábamos más goles para liquidar el partido y llegó el taco» expresó con vehemencia el central.

Su actuación en el terreno y el gol que certificó la victoria ante los costeros, valido un esfuerzo realizado pese a las disyuntivas que se han presentado a Martínez: » Mis primeros pasos con el Caracas FC fueron en 2019 cuando comencé a jugar en la categoría Sub 19 hasta que tiempo después llegó la lesión (rotura de meniscos) que me impidió jugar durante varios meses» .

Entre el dolor y la rehabilitación física, la perseverancia en hacer el grado en la plantilla grande avileña tuvo su gran recompensa: » Me recuperé y aquí estoy otra vez dando mis pasos como profesional» destacó para finalizar el jugador oriental que espera salir ser de la partida de la Fecha 26 este sábado 27 ante Portuguesa en el mítico Estadio José Antonio Páez en Araure.

