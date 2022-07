Jefes de finanzas del G20 abordan seguridad alimentaria; guerra de Ucrania impide comunicado oficial

Entornointeligente.com /

Los jefes de finanzas del Grupo de las 20 principales economías se comprometieron el sábado a abordar la inseguridad alimentaria mundial y el aumento de la deuda , pero lograron pocos avances políticos en medio de las divisiones sobre la guerra de Rusia en Ucrania en una reunión de dos días en Indonesia.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que las diferencias habían impedido que los ministros de Finanzas y los banqueros centrales emitieran un comunicado formal , pero que el grupo tenía un » fuerte consenso » sobre la necesidad de abordar una crisis de seguridad alimentaria que se está agravando.

El anfitrión, Indonesia, emitirá en su lugar una declaración de la presidencia. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, dijo que la mayoría de los temas fueron acordados por todos los miembros, excepto las declaraciones particulares sobre la guerra en Ucrania .

Lo describió como el «mejor resultado» que el grupo podría haber logrado en esta reunión .

Los países occidentales han aplicado estrictas sanciones contra Rusia, que dice estar llevando a cabo una «operación militar especial» en Ucrania. Otros países del G20, como China, India y Sudáfrica, han sido más discretos en su respuesta.

» Este es un momento difícil porque Rusia forma parte del G20 y no está de acuerdo con el resto de nosotros en cómo caracterizar la guerra «, dijo Yellen, pero subrayó que el desacuerdo no debería impedir el progreso en cuestiones globales urgentes.

El ministro de Finanzas de Rusia asistió a la reunión de forma virtual, mientras que su adjunto lo hizo en persona. El ministro de Finanzas de Ucrania intervino virtualmente en la sesión, donde pidió » sanciones selectivas más severas «.

Sri Mulyani, de Indonesia, dijo que aunque presidir un G20 fracturado ha sido «bastante abrumador» debido a la guerra en Ucrania , todos los miembros estuvieron de acuerdo en que la inseguridad alimentaria requiere una atención especial y pidió que se eliminen las protecciones comerciales que impiden el flujo de suministros de alimentos.

El G20 creará un foro conjunto entre los ministros de Finanzas y de Agricultura para abordar la cuestión del suministro de alimentos y fertilizantes. Se ha creado un foro similar para los ministros de finanzas y sanidad para la preparación ante una pandemia .

Los analistas afirman que la incapacidad de acordar un comunicado refleja la debilidad de la otrora poderosa agrupación económica.

«Estamos en un momento sin timón en la economía mundial, con el G20 paralizado por la guerra de Putin y el G7 incapaz de liderar los bienes públicos globales», dijo Kevin Gallagher, que dirige el Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston.

Los miembros del G20 se unieron al comienzo de la pandemia, pero las iniciativas para amortiguar el impacto en los países pobres muy endeudados no dieron resultados significativos.

