Jefe ONU pide a Teherán «máxima moderación» ante protestas

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres , instó a Irán el martes (27.09.2022) a tener la «máxima moderación» frente a las protestas que sacuden el país y que ya causaron decenas de muertos desde el deceso a mediados de septiembre de una joven detenida por la policía de la moral.

«El secretario general llama a las fuerzas del orden a abstenerse de usar fuerza desproporcionada o innecesaria, y llama a todos a ejercer la máxima moderación para evitar una escalada», declaró en un comunicado Stéphane Dujarric , portavoz de Guterres.

Antonio Guterrez instó a las autoridades «a abstenerse de usar fuerza desproporcionada o innecesaria» para evitar una escalada de la violencia. «Estamos cada vez más preocupados por las informaciones que reportan un número creciente de muertes, incluidas mujeres y niños, relacionadas con las protestas», afirmó.

Guterres también pidió una «investigación urgente, imparcial y eficaz» por la muerte de Mahsa Amini .

Amini, de 22 años murió el 16 de septiembre bajo custodia de la policía de la moral tras su detención en Teherán, lo que ha generado fuertes protestas en todo el país.

Según un balance publicado por la agencia de prensa iraní Fars, han muerto unas 60 personas desde el inicio de las protestas, lo que incluye manifestantes y miembros de las fuerzas del orden.

En la República Islámica de Irán, las mujeres deben seguir un código estricto de vestimenta que incluye cubrir su cabello en público.

El presidente iraní, Ebrahim Raisi , calificó el sábado las protestas como «disturbios» y urgió por «acciones decisivas contra quienes se oponen a la seguridad y la paz del país y de la gente», según su oficina.

