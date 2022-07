Jefe humanitario de la ONU llegó a Venezuela para impulsar ayuda

Entornointeligente.com /

Caracas.- El jefe humanitario de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Martin Griffiths, aterrizó en Caracas para comenzar una visita que se extenderá hasta el martes y con la que prevé impulsar la ayuda que se viene implementando en Venezuela, informó el funcionario en las redes sociales.

«¡Llegué a Caracas por primera vez! Espero colaborar con el Gobierno y otros socios clave para abordar algunas de las necesidades sociales más apremiantes», indicó Griffiths en su cuenta de Twitter.

Arrived in #Caracas for the first time!

I look forward to engaging with the Government and other key partners on addressing some of the most pressing social needs. pic.twitter.com/lNvL6XpKNV

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) July 31, 2022

La llegada del jefe humanitario se produjo cerca de las 13.00 (hora local), a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, y donde firmó el llamado libro de visitantes oficiales.

Griffiths, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, sostendrá reuniones con autoridades del Ejecutivo, así como con representantes de agencias de la ONU y de organizaciones no gubernamentales que implementan proyectos de ayuda en el país.

Según un boletín de prensa emitido el viernes por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la visita del alto funcionario «tiene como objetivo apoyar los esfuerzos en curso para abordar las necesidades humanitarias y sociales y fortalecer la prestación de servicios básicos».

El Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU elaborado para Venezuela, con el apoyo de 132 organizaciones, atendió en 2021 a 4,5 millones de ciudadanos en 332 municipios del país caribeño, según datos de la organización.

