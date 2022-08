Jefe humanitario de la ONU: En Venezuela aún hay muchas necesidades que solventar

Entornointeligente.com /

Caracas.- El jefe de los servicios humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, indicó este martes, al concluir una visita a Venezuela que el país aún tiene necesidades importantes. También afirmó que 5.2 millones de personas entran en un estado de vulnerabilidad importante.

Griffiths, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de Naciones Unidas, sostuvo reuniones con el presidente Nicolás Maduro y con varios ministros, representantes de oposición, ONG locales

«Siguen existiendo necesidades humanitarias importantes. Es más importante que nunca que la comunidad internacional continúe mostrando solidaridad con el pueblo venezolano, asegurando que los más vulnerables, incluidas mujeres, niñas, niños y ancianos, no se queden atrás», afirmó, citado en una declaración oficial.

Durante su reunión con las autoridades venezolanas, destacó publicar el Plan de Respuesta Humanitaria para el periodo 2022-2023, cuyo objetivo es «brindar asistencia a 5,2 millones de personas, centrándose en apoyar los servicios de salud, mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, fortalecer la prestación de servicios básicos y la educación, promover la protección y abordar la movilidad humana». Reseñó EFE.

In #Caracas , I visited the Concepción Palacios Maternity Hospital where I met pregnant women, mothers, babies & medical staff.

One 13-yr-old girl told me: «I was at home & I started to have complications. I was very scared but now I am much calmer after receiving medical care.» pic.twitter.com/2gcWaO3aB6

