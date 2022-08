Jefe humanitario de la ONU abordó «desafíos y oportunidades» con ONG en el país

Entornointeligente.com /

Caracas.- El jefe de los Servicios Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Martin Griffiths, sostuvo un encuentro este domingo con agencias de las Naciones Unidas y ONG nacionales e internacionales en Venezuela.

Griffiths está en una gira por el país que se entenderá hasta el martes y que busca la mejoría en la prestación de servicios básicos.

«Hoy me reuní con agencias de la ONU y ONG nacionales e internacionales para comprender mejor su mundo, incluidas las oportunidades y los desafíos. El año pasado pudimos llegar a 4,5 millones de personas, más de la mitad eran mujeres y niñas, en Venezuela.» Destacó.

El funcionario llegó el 31 de julio al país.

Today I met with UN agencies and national and international NGOs to better understand their world, including opportunities and challenges. Last year, we were able to reach 4.5 million people – more than half were women and girls – in Venezuela. #Venezuela pic.twitter.com/NrQGT91E6R

