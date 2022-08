Jefe del Pentágono dice que EEUU y aliados armarán a Ucrania «el tiempo que haga falta»

Entornointeligente.com /

10-08-22.-El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaró este miércoles que confía en que Washington, la OTAN y el resto de aliados de Ucrania sigan suministrando armas «el tiempo que haga falta» para que el país defienda su soberanía. Austin subrayó que no sólo la industria de defensa estadounidense está proporcionando armamento a Ucrania, sino que también lo hacen muchas otras naciones, entre ellas Letonia, en cuya capital, Riga, participó en un encuentro con la prensa. «Otros Ministerios de Defensa también están comprometidos por el tiempo que haga falta,» dijo a los periodistas el exgeneral estadounidense. Ante la pregunta de si Rusia es una amenaza para Letonia y el resto de países bálticos, Austin replicó que los combates en Ucrania han llevado a Moscú a perder «bastante armamento y una cantidad enorme de hombres» por lo que es «menos capaz como potencia terrestre». Advirtió no obstante que Rusia tratará de regenerar sus capacidades militares. Por su parte, el ministro de Defensa letón, Artis Pabriks, subrayó que el resultado de la guerra en Ucrania debe ser que «Rusia pierda y que Ucrania gane», ya que, si éste no es el caso, «la guerra vendrá después a nosotros». Pabriks afirmó también que Bielorrusia, que comparte frontera con Letonia, se ha convertido de facto en una parte de Rusia. «No vemos a Bielorrusia como un país independiente, sino como parte del agresor. Se integrará en Rusia cuando los rusos lo decidan. La frontera bielorrusa es ahora la frontera rusa,» aseguró. El secretario de Defensa estadounidense visitó en Letonia la principal base militar el país, en Adazi, al norte de la capital, que alberga un grupo de batalla compuesto principalmente por soldados canadienses, con el agregado de efectivos españoles y de otros nueve países. Austin se entrevistó también con el primer ministro letón, Krisjanis Karins, con el que trató las posibilidades para reforzar la cooperación bilateral, incluida la compra de armamento, según informó la oficina del jefe de Gobierno letón. La vista de Austin a Letonia fue la primera de un secretario de Defensa estadounidense desde que Riga y sus otros dos vecinos bálticos se unieron a la OTAN en 2004. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, Letonia ha suministrado equipamiento militar a Kiev, incluidos misiles antiaéreos Stinger, munición y equipos personales, por valor de 200 millones de euros.

LINK ORIGINAL: Aporrea

