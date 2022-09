Jefe del Gabinete: tenemos 20 proyectos impulsados por el Ejecutivo en Coronel Portillo

Entornointeligente.com /

El premier lideró un encuentro con la autoridad regional, provincial y las autoridades distritales. A la jornada también acudieron los ministros de Energía y Minas, Alessandra Herrera; de Desarrollo Agrario y Riego, Jenny Ocampo; y de Transportes y Comunicaciones, Richard Tineo. «Cabe precisar que son 20 proyectos de inversión por parte del Gobierno Nacional, 12 de ellos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se refieren al mejoramiento de vías, caminos vecinales y renovación de puentes», precisó Aníbal Torres. Detalló, además, que otros siete proyectos corresponden al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, referidos al mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado; mientras que un proyecto es del Ministerio de Educación, correspondiente al mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E. Agropecuario Piloto Masisea, en el distrito de Masisea. Aníbal Torres resaltó que el proyecto que se encuentra al 100% de ejecución es la obra «Mejoramiento del camino rural, desde el kilómetro 38 casería Yerbas Buenas hasta el caserío 23 de Octubre, en el distrito de Campoverde» por un monto de inversión de aproximadamente un millón de soles. «El país no se puede paralizar. Estamos impulsando la continuidad de la Escuela de la Policía Nacional, para luchar contra la inseguridad ciudadana, no solamente en esta localidad, sino que estamos avanzando en la misma línea en otras regiones del país», mencionó en otro momento. Asimismo, menciono que desde la Presidencia del Consejo de Ministros se ha coordinado con Devida para que se incluya al distrito de Callería en las actividades productivas «Capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor del plátano» para el año 2023. Mientras que con el Midagri, a través del INIA, se viene invirtiendo aproximadamente 2 millones de soles en el mejoramiento de los servicios de investigación, transferencia tecnológica en el manejo y recuperación de suelos agrícolas degradados. Para el año 2023 se ha previsto invertir para este mismo fin más de 5 millones de soles, anunció. En la misma línea, se invierte S/ 134 567 para la vacunación de animales; además de 18 millones de soles para un proyecto de electrificación rural en el distrito de Masisea, en beneficio de más de 4 000 habitantes. El jefe del Gabinete Ministerial añadió que, entre otras acciones, el Gobierno está gestionando la trasferencia de recursos a Electro Ucayali para la ejecución de 7 proyectos de electrificación rural por 36 millones de soles, en beneficio de 26 000 habitantes de 55 localidades. Además, señaló, se está coordinando para que el sector Vivienda incorpore la remodelación de la planta de tratamiento de aguas residuales del sector 9, así como la obra de mejoramiento del sistema de agua potable y eliminación de excretas en la comunidad nativa Patria Nueva, ambos en el distrito de Callería, a los proyectos de inversión pública por necesidad urgente. En ese sentido, instó a las autoridades locales a acelerar la ejecución del presupuesto asignado y a promover la inversión pública, es decir las obras públicas en beneficio de las comunidades que más lo necesitan, con lo cual se dinamizaría la economía nacional y el desarrollo del país. Terreno para la FAP Por otro lado, el titular de la PCM mencionó que se está cumpliendo con el pedido de la ciudadanía sobre la transferencia de un terreno del MTC a la Fuerza Aérea del Perú, para mejorar la conectividad, por ejemplo, a través de vuelos humanitarios. «Este informe se terminó ayer y ahora pasará al sector Economía y otras dependencias para que realicen sus informes. De acuerdo con las instrucciones de nuestro presidente, esa disposición se tiene que cumplir. El pueblo no puede esperar más», sostuvo. «Señores congresistas, gobernador, alcaldes, todos nos tenemos que unir, todos somos peruanos. Es normal que haya diferencias, pero cuando se trata del Perú todos tenemos una sola bandera, la bandera peruana», finalizó. Se inicia el «fertiabono» A su turno, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Patricia Ocampo, anunció el inicio de la primera etapa de la entrega del «fertiabono», a partir de mañana, viernes 30 de septiembre. «Hay una estrategia amplia para cumplir con la fertilización a nivel nacional. Pudimos destrabar lo que encontramos y mañana se inicia el pago con los productores más pequeños, los que tienen desde 0.1 a 1 hectárea, que podrán acercarse al Banco de la Nación, de acuerdo a cronograma», explicó la ministra. En la reunión participaron el alcalde provincial de Coronel Portillo, Segundo Pérez Collazos, acompañado del gobernador regional, Ángel Luis Gutiérrez Rodríguez. Del mismo modo, se contó con la presencia de los congresistas Francis Paredes, Elvis Vergara y Jeny López Morales. (FIN) NDP/JCR JRA También en Andina: #Elecciones2022 Hoy es el último día para que los candidatos de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 realicen sus cierres de campaña, informó el Jurado Nacional de Elecciones ( @JNE_Peru ). https://t.co/4n8u0KPq2j pic.twitter.com/fgzYszbT8i

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 29, 2022 Publicado: 29/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com