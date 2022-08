Jefe de la ONU pide levantar trabas para exportación de fertilizantes rusos

Entornointeligente.com /

«Es importante que los gobiernos y el sector privado coopere para hacerlos llegar al mercado», declaró desde el Centro de Coordinación Conjunto (CCC), que supervisa el buen funcionamiento del acuerdo sellado entre Ucrania y Rusia para reanudar la exportación de granos ucranianos por el mar Negro. El pacto también garantiza a Rusia la exportación de sus productos agrícolas y sus fertilizantes pese a las sanciones occidentales. «Lo que vemos aquí en Estambul y en Odesa [el transporte de cereales ucranianos] solo es la parte más visible de la solución», sostuvo Guterres. «La otra parte de este acuerdo global es el acceso sin trabas de los productos alimenticios y de los fertilizantes rusos que no están sometidos a las sanciones a los mercados globales», afirmó Guterres. El jefe de la ONU subrayó que la exportación de estos productos agrícolas rusos aún se enfrentan a «obstáculos». «Si no hay fertilizantes en 2022, puede que no haya suficientes alimentos en 2023. Sacar más alimentos y fertilizantes de Ucrania y Rusia es esencial para calmar los mercados (…) y bajar los precios para los consumidores», añadió. Guterres viajó esta semana a Leópolis, en el oeste de Ucrania, donde se reunió el jueves con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y su par turco Recep Tayyip Erdogan. El viernes se desplazó a Odesa, uno de los tres puertos designados para exportar cereales. El sábado, también visitó el primer barco humanitario fletado por la ONU que transportaba grano ucraniano en la costa sur de Estambul. El Brave Commander, cuyo destino final es Yibuti, salió el martes del puerto ucraniano de Pivdenny con 23.000 toneladas de trigo, antes de cruzar el Bósforo el miércoles por la noche. Guterres prometió el jueves que la ONU iba tratar de «intensificar» las exportaciones de cereales ucranianos antes del invierno. Más en Andina: «Los versos satánicos», entre los libros más vendidos tras ataque a Salman Rushdie https://t.co/w6HP6TFBDn pic.twitter.com/utds8MLq0Q

