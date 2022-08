Jefe de Estado: impulsaremos la agricultura familiar y el desarrollo de los pueblos

Entornointeligente.com /

Desde la región Tacna, el mandatario indicó que su administración de gobierno, no ha venido a poner zancadillas a los grupos de poder, sino que ahora llega un presidente que viene a atender las necesidades del país y cobrar las deudas, recursos que servirán para atender a los sectores más olvidados. «Pensando en los agricultores y conociendo la chacra, este gobierno declaró en emergencia el agro y vamos a impulsar la agricultura familiar, son ustedes los que paran la olla al país, garantizando el desayuno, el almuerzo y la cena», indicó el mandatario. Agregó que muchas personas han querido poner zancadillas a la segunda reforma agraria, pero este gobierno viene impulsando decididamente dicho sector tan importante para el país y su población. En tal sentido, el mandatario pidió al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, instale una mesa técnica para empezar a trabajar con las autoridades de Tacna, con el propósito de escuchar sus reclamos y mejorar los servicios en beneficio de la ciudadanía. Agregó que se pueden trabajar temas urgentes como la titulación, saneamiento y la agricultura, pues este gobierno tiene la firma determinación de impulsar el agro en todo el territorio nacional. De otro lado, en una actividad con la población tacneña de Gregorio Albarracín, manifestó que está dispuesto a seguir trabajando de la mano con la ciudadanía y sus autoridades y lamentó que algunas voces lo acusen sin sustento en temas de corrupción, por lo que afirmó que desde que inició su mandato viene trabajando de manera transparente. De otro lado, el mandatario exhortó al Congreso a trabajar en los proyectos de ley que envió el Poder Ejecutivo, ya que existen 47 iniciativas que todavía no han sido analizadas por el Legislativo. También hizo un llamado a la reflexión al Congreso, pues afirmó que mañana lunes se estaría viendo un proyecto de ley que atentaría contra la Amazonía peruana y dijo confiar que los congresistas recapaciten porque por encima de todo está el Perú y su población. El jefe de Estado subrayó también que desde hace muchos años que no se atiende las reales necesidades del pueblo y advirtió que existen grupos, que luego de ser gobierno, critican cuando en verdad no han impulsado el desarrollo integral para más peruanos o mejorado los servicios educativos y de salud. (FIN) JCR También en Andina: ?? El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, hace un llamado al Congreso de la República a trabajar juntos por el Perú. ?? https://t.co/fRgpP7M1jK pic.twitter.com/YC11bFJ8sz

Publicado: 28/8/2022

