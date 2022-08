Jefe de Estado entrega 700 toneladas de fertilizantes a agricultores de Andahuaylas

Entornointeligente.com /

Dichos fertilizantes tienen costo social subvencionado por el Gobierno, y entre ellos figuran: 197 toneladas de guano de las islas, 480 toneladas de abono orgánico gallinaza y 30 de otros fertilizantes compuestos de fosfato de sodio, monoamónico y nitrato de magnesio, el cual permitirá abonar cientos de hectáreas de los agricultores de esas localidades. El monto de inversión es de aproximadamente 400 000 soles y de esta forma se contribuye con el fortalecimiento de la seguridad alimentaria del país. El objetivo es mejorar los sistemas productivos y recuperar la competitividad agraria para dicha región. Ante cientos de pobladores que se congregaron en el estadio del colegio Mariano Melgar Valdiviezo de la comunidad de Moyabamba Baja, provincia de Andahuaylas, el mandatario exhortó al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Alexander Alencastre a que los fertilizantes sean distribuidos a todos los agricultores, sin ninguna discriminación. «Este gobierno va hacer la verdadera descentralización. Señor ministro, quiero que se distribuya, que no se embolse para unos y se niegue para otros. Tiene que darse a todos los agricultores sin ninguna discriminación. Hemos pasado 200 años de discriminación y en un gobierno del pueblo no se puede discriminar a un compañero que hable distinto, piense distinto», enfatizó el mandatario. El jefe de Estado recordó haber declarado en emergencia la agricultura con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria del Perú. «Hemos declarado en emergencia el agro y por eso vamos a hacer todo el esfuerzo para garantizar la seguridad alimentaria. Si hay que endeudarnos para darle el pan a nuestros hijos, nos tenemos que endeudar, pero no para meterlo a nuestros bolsillos, sino para darlo a los hombres y mujeres de la chacra», refirió. Sostuvo que para promover el trabajo de la agricultura es fundamental el tema del agua. «De qué sirve sacar a un funcionario y estar al lado del agricultor, si no hay lo fundamental, el agua. Sin agricultura, no hay alimentación y sin alimentación no se vive. Es el momento de priorizar aquellas qochas, este líquido elemento no solo para la chacra, sino para la crianza de nuestros animales, también para el consumo humano», precisó. Tras el evento, se entregaron también tres maquinarias trilladoras para mejorar la productividad de los agricultores, es así que entre los beneficiarios destacan: la Asociación de Productores Agroepecuarios y Agro industriales San Juan Rebelde de Guayana; la Asociación de Productores Agropecuarios los Hijos de Sucaraylla y la Asociación Agropecuaria los Ccantus. Participaron de la actividad, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, Adler Malpartida Tello; el alcalde distrital de Santa María de Chicmo, Max Huaraca Pariona y autoridades regionales. (FIN) NDP/JCR También en Andina: El presidente Pedro Castillo sostuvo hoy que el Gobierno se mantiene de pie cumpliendo la agenda del pueblo y no lo van a quebrar ni distraer, al comentar las investigaciones que se llevan a cabo contra él y sus familiares. ?? https://t.co/kwwvaZ2gD9 pic.twitter.com/LNjT84eVNI

