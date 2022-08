Jefe de Estado: el Perú siempre estará por encima de cualquier circunstancia

Entornointeligente.com /

Sostuve un encuentro con dirigentes de bases sociales del Callao quienes me han expresado su respaldo y confianza a la gestión de este gobierno. El Perú está por encima de cualquier circunstancia. #SiempreConElPueblo pic.twitter.com/RkK3cISNAw

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 17, 2022 Así lo afirmó, tras recibir en Palacio de Gobierno a dirigentes de distintas bases sociales de la provincia Constitucional del Callao. «Soy respetuoso de la institucionalidad, de la gobernabilidad, pero es necesario que los poderes del Estado miremos al país en una sola línea. Pongámonos de acuerdo», expresó el mandatario. De otro lado, el presidente Castillo manifestó también que no existen pruebas de las acusaciones que se le imputan y lamentó que se difundan versiones contra el actual gobierno. «Ha pasado más de un año y no hay pruebas de nada, pero se siguen creando historias contra mí y el gobierno. Ratifico que no le he quitado ni un sol al país», aseveró. También lea: [ Presidente Castillo: tenemos la voluntad de atender las necesidades postergadas del pueblo ] Aseguró que es falso que su gobierno esté vinculado con actos de corrupción, como en anteriores gobiernos. «Piensan que creamos portátiles y no es así, es el sentir natural del pueblo ante tanta amenaza, tanta injusticia, tanta desigualdad», agregó. Asimismo, anunció que, en menos de 10 días, se realizará un Consejo de Ministros Descentralizado en el Callao, con el fin de tratar los temas más importantes de dicha región. En el Patio de Honor de Palacio de Gobierno fueron recibidos 300 dirigentes de distintas bases sociales de la provincia Constitucional del Callao, entre ellos colectivos, gremios de salud y de trabajadores (CGTP), movimientos juveniles de pesca artesanal, asociaciones de asentamientos humanos. (FIN) GSR/JCR Más en Andina: Jefe de Gabinete, Aníbal Torres, lideró reunión para impulsar proyectos de desarrollo en Tingo María ?? https://t.co/u4BmUFODFK pic.twitter.com/WoJRBjdJ3B

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 17, 2022 Publicado: 16/8/2022

