Jefe de Bancada del MAS dice que las denuncias de Evo sobre corrupción son para cuidar la gestión de Arce

El jefe de bancada del MAS en Diputados, Gualberto Arispe, aseguró que las denuncias de Evo Morales sobre corrupción y narcotráfico al interior del Gobierno son para cuidar la gestión del presidente Luis Arce; el legislador anunció que las denuncias se seguirán realizando. «Lo que se ha dicho es para salvar ciertos errores del gobierno nacional. El hecho de pedir el cambio (del Ministro de Gobierno) no es para fregar la gestión del presidente Lucho sino es para cuidar y eso es lo que se ha manifestado. Denunciar la corrupción, denunciar el narcotráfico es cuidar la gestión de nuestro presidente Luis Arce», enfatizó el asambleísta del oficialismo. El martes pasado, el expresidente de Bolivia y actual líder del MAS, Evo Morales, aseguró que tiene documentos sobre vicios de corrupción al interior del Gobierno y cuestionó que autoridades, como viceministros, que fueron imputados continúen en el cargo. «Tenemos tanta documentación sobre corrupción del Ministerio de Obras Públicas, a mí no me gusta hablar en base a chismosería. Quiero decirle algo, entregué documentos e implicaciones de comandantes (de la Policía) en tema narcotráfico personalmente al hermano Lucho y no pasó nada. Si hubiera pasado algo, hubiéramos entregado muchos documentos, pero ahora los guardamos los documentos y mucha información y para eso estamos a la espera de una reunión con el Presidente», sostuvo Morales en contacto con una radioemisora. Arispe aseguró que no pararán ese tipo de denuncias porque responde a una promesa electoral. «Vamos a denunciar si es que hay cualquier hecho irregular», aseveró.

