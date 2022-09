Jeep quer liderar mercado dos SUV 100% eléctricos

Entornointeligente.com /

O emblema norte-americano, que integra o conglomerado Stellantis, confirmou, numa conferência online, estar a desenvolver uma «ampla gama de produtos electrificados, especificamente desenvolvidos para aumentar as capacidades lendárias da marca e expandir o seu alcance», aproveitando o sucesso do Wrangler 4xe, o veículo híbrido plug-in mais vendido nos Estados Unidos, e o recentemente apresentado Grand Cherokee 4xe.

Na calha, estão quatro propostas SUV totalmente eléctricas, umas que deverão ser lançadas na América do Norte e outras na Europa até ao final de 2025, num plano que beneficia do investimento da Stellantis de mais de 30 mil milhões na electrificação e desenvolvimento de software .

«As notícias da marca Jeep são mais um exemplo de como as nossas marcas americanas estão a transformar-se para apoiar os nossos ambiciosos planos de descarbonização», referiu Carlos Tavares, CEO da Stellantis. «Com uma gama formada por 14 marcas reputadas, estamos a oferecer produtos electrificados apaixonantes, à medida que nos esforçamos para lançar mais 28 novos veículos eléctricos a bateria até 2024. Estamos confiantes de que os nossos próximos lançamentos irão entusiasmar os nossos clientes e mantê-los apaixonados pelas grandes marcas americanas com que sempre cresceram.»

Aproveitando o anúncio, foram exibidas as primeiras imagens de dois SUV 100% eléctricos — o novo Jeep Recon e um novo Wagoneer, com nome de código Wagoneer S — que irão chegar ao mercado norte-americano e a outras regiões. Já exclusivo para a Europa está a ser preparado o novo Jeep Avenger, a ser apresentado no Salão de Paris, que decorre este ano a partir de 17 de Outubro.

