JEE calificarán cumplimiento de requisitos antes de inscribir candidatos

Así lo precisó Jorge Valdivia Javier, abogado de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y dijo que dichos órganos evaluarán la observancia de la democracia interna, la paridad y alternancia de género, cuotas electorales (de jóvenes y comunidades nativas), la presentación de la declaración jurada de hoja de vida de cada uno de los postulantes, planes de gobierno, entre otros. En entrevista con el canal JNE TV indicó que para esta verificación los JEE tienen un plazo no mayor de tres días calendario después de presentada la solicitud de inscripción, de acuerdo con la normativa vigente. Explicó que, si en la calificación el JEE advierte que algún candidato no cumple con alguno de los requisitos, se otorga a la organización política un plazo de dos días calendario para que realice la subsanación correspondiente. «Si no subsana o lo hace incorrectamente, el JEE declarará la improcedencia de la candidatura. En caso contrario, admitirá las fórmulas y listas de candidatos que cumplan con todos los requisitos», refirió. También lea: [ Organizaciones políticas deben solicitar inscripción de candidatos hasta el 14 de junio ] A modo de ejemplo, el especialista señaló que la norma precisa que, si se declara la improcedencia del candidato a gobernador regional, la fórmula no se inscribe, pero si ese fuera el caso del vicegobernador no se invalida la inscripción del candidato a gobernador regional. Para el caso de las municipales, si se declara la improcedencia de toda la lista de candidatos, esta no se inscribe, pero si ese fuera el caso de uno o más postulantes de la lista, no se invalida la inscripción de los demás, quienes permanecen en sus posiciones. Valdivia Javier subrayó que todas las fórmulas y listas admitidas deben estar publicadas por los respectivos JEE hasta el 3 de agosto próximo, de acuerdo con el cronograma electoral aprobado por el JNE. Posteriormente, dijo, una vez publicadas las fórmulas y listas admitidas por los JEE, se inicia el periodo de tachas contra candidatos, así como los procedimientos para exclusiones. (FIN) NDP/JCC GRM Más en Andina: ?? El Gobierno oficializó la declaratoria de día no laborable a nivel nacional para los trabajadores del sector público el lunes 13 de junio, en cuya fecha la selección peruana jugará el partido de repechaje contra Australia. https://t.co/3Lv1mg6iT0 pic.twitter.com/kkmoXKxs8a

Publicado: 11/6/2022

