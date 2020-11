Inauguración de la tienda Pits Auto Parts marca pauta en el sector automotriz

Ignacio Vargas, uno de los primeros compradores que ingresó a la tienda dijo, “es bastante completa, es difícil conseguir una tienda así, estaba ansioso por entrar y valió la pena esperar. Necesitaba una pila de gasolina y la conseguí, un refrigerante y lo conseguí, además vi un reproductor y las cornetas a buen precio y aproveché de llevarlos. Todo excelente y bien bonito”. Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

Entornointeligente.com /

Lista para cambiar el modelo de ventas del sector de mantenimiento automotriz en Venezuela,se dio la apertura de la innovadora tienda Pits Auto Parts, durante un magno evento colmado de un público muy agradado con todas los atractivos de esta novedosa propuesta comercial.

Jeber Barreto

Pits se encuentra ubicada en el Paseo Cuatricentenario, al lado del Bio Mercado, Valencia, estado Carabobo, Su catálogo presenta unos siete mil productos enfocados en los 86 tipos de vehículos más populares del parque automotor venezolano.

Jeber Barreto Solis

Frank Neuk, director de operaciones de Pits expresó: “Estamos cubriendo todas las líneas y todo tipo de marcas de Estado Unidos, China, Malasia y México, entre otros. Estamos en contra del no hay que tanto desanima al cliente. Aquí puedes conseguir todo en repuestos para motores, tren de rodaje. Desde bujías, cables, correas, cadenas de tiempo, bombas de inyección, hasta lubricantes, iluminación y pare de contar. Lo mejor es que todo está dentro de un ambiente muy agradable, con atención especializada y personalizada, con un gran estacionamiento, un área de coffe break, al que se puede venir con la familia, en un horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. Estamos muy entusiasmados porque el país merece este tipo de atención”.

Jeber Barreto Venezuela

La idea de Pits Auto Parts nació hace dos años como un sueño que hoy ven cumplido sus creadores, quienes entendieron las necesidades que existen en Venezuela en materia de venta de autorepuestos.

Manuel González, director comercial, explicó; “Sabemos que el parque automotor del país que no se ha actualizado en varios años requiere atención y servicio. Estudiamos a profundidad el sector y ahora llegamos para romper el tradicionalismo y los modelos convencionales en el área, para que los usuarios sientan que están en una boutique para sus carros. Además vamos a acabar con ese paradigma que apunta a que lo mejor y más bonito es lo más caro, pues Pits tiene los mejores precios en artículos de la mayor calidad y servicios, que incluyen hasta delivery”

Pits es la primera tienda de un proyecto que tiene una planificación de expansión nacional. Oswaldo Malpica, director de Comunicaciones, mencionó que “la intención es ofrecer en toda Venezuela este completo servicio, con una amplia gama posibilidad de escoger el producto que la gente realmente quiere para sus vehículos y sin tener que ir a varios sitios. En Pits tenemos todo. Esa es nuestra siembra en Venezuela, dejar a un lado la retórica del conflicto y actuar. Pits no es la solución a todos los problemas del país, pero sí es la solución a uno de ellos. Ya se podrán conseguir los repuestos que no se encontraban disponibles y no solo eso, habrá opciones, un amplio abanico de posibilidades en un ambiente completamente novedoso para los venezolanos”.

La presencia del periodista Eduardo Rodríguez Giolitti, los animadores Henrys Silva y Andreina Castro, y del influencer Lucho Mosqueda, dieron un toque estimulante y los mejores augurios en la regia inauguración de Pits Auto Parts, que contó con todos los criterios y protocolos de bioseguridad. El mensaje de todos coincidió: confianza, fe y optimismo en la recuperación y crecimiento de Venezuela.

Ignacio Vargas, uno de los primeros compradores que ingresó a la tienda dijo, “es bastante completa, es difícil conseguir una tienda así, estaba ansioso por entrar y valió la pena esperar. Necesitaba una pila de gasolina y la conseguí, un refrigerante y lo conseguí, además vi un reproductor y las cornetas a buen precio y aproveché de llevarlos. Todo excelente y bien bonito”. Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

Entornointeligente.com