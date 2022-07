Jeaustin ya no quiere sufrir con el Monstruo

Entornointeligente.com /

Así como muchos otros morados, Jeaustin Campos también está hasta el copete de sufrir con el Monstruo. El mandamás tibaseño espera que en el campeonato que se avecina no tengan que dejar los pelos en el alambre para clasificar ni tener que dormir con un ojo abierto y otro cerrado después de cada jornada.

El certamen anterior fue un martirio de nunca acabar para la «S» ante la incertidumbre de hacia a dónde se dirigía el barco saprissista y aunque al final de cuentas se metieron a miles costos en la segunda ronda, Campos no quiere pasar de nuevo por lo mismo.

«La idea de nosotros es empezar un nuevo proyecto, pero con la idea de que por lo menos en el torneo nacional no se sufra tanto. Saprissa está iniciando una propuesta un poco diferente. Esperamos que esto sea el inicio de un buen proyecto para que Saprissa vuelva a estar, tal vez no sufriendo, sino más protagónico, como se lo merece», afirmó el estratega.

Por más paradójico que suene, Jeaustin no ve con malos ojos que el Saprissa quedara fuera de toda competencia internacional.

El técnico más ganador en la historia de la «S» considera que debe tomarse como un llamado de atención y que, con un campeonato local tan ajustado de calendario, puede ser hasta una ventaja.

«El no participar en Concacaf es como una pausa activa, un llamado a empezar bien. Saprissa siempre tiene que estar en los primeros lugares, tiene que pelear por eso y esa es la presión de siempre. Si no se está, es la presión por hacerlo y si se está es la presión por mantenerlo. Siempre se aspira a más», comentó.

Jeaustin, que no quitó mérito a la planilla que tuvo a su cargo el semestre anterior, apuesta porque los refuerzos traídos por Ángel Catalina para la temporada entrante se amalgamen con el resto del plantel y potencien el rendimiento de conjunto.

«Teníamos un equipo competitivo, al final lo demostramos, pero ya hay más competencia por los puestos y eso es muy bueno para el colectivo. La competencia individual va a crecer el rendimiento del equipo y eso es lo que esperamos, que se vea reflejado en los partidos y en la tabla», comentó.

Con la ventana de fichajes aún abierta, Campos confesó que, teniendo una de las mejores ofensivas del país, todavía necesitan meterle músculo a la zona defensiva.

APÚNTELO

El Saprissa ya tiene día y hora para su debut en el Apertura 2022. Los morados jugarán el miércoles a las 5 de la tarde en el Valle de El General, ante Pérez Zeledón.

NOTA EXTRA

A pesar de que falta el anuncio oficial, Fidel Escobar es el nuevo refuerzo del Saprissa. El defensor panameño de 27 años de edad ya arribó al país para estampar su firma con los morados.

«Vengo al club más grande Centroamérica. Me ilusionó mucho. Estaba de vacaciones, mi agente me llamó, me presentó la oferta y no lo dudé. Sé que en los clubes que he estado no he tenido mucha oportunidad, pero vengo a demostrar lo que soy y por qué estoy acá», dijo.

El canalero militó en el pasado en el segundo equipo del Sporting de Portugal, en el New York Red Bulls de la MLS, en el Correcaminos de México, el Córdoba, Alcorcón y Cultural y Deportiva Leonesa de España.

PERIODISTA: Kevin Valverde Ramírez

EMAIL: [email protected]

Jueves 14 Julio, 2022

HORA: 12:00 AM

