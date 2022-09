Jeaustin le muestra sus cartas a la liga

Entornointeligente.com /

Jeaustin Campos, estratega del Saprissa, no solo dio un adelanto de lo que sería su alineación titular para enfrentar a la Liga el próximo sábado, sino que prácticamente confirmó que saltarán a la gramilla híbrida de La Catedral con la misma formación de los recientes cotejos, a la espera de que no suceda ningún imprevisto de aquí a mañana.

El timonel negó que el jamaiquino Javon East estuviera lesionado, afirmó que el tema de la portería no tiene novedad que reportar y que, de presentar sorpresas, estas podrían ser en el parado táctico más que en lo que respecta a nombres.

¿Cuál es la situación de Javon East? ¿Estará disponible?

-Ha estado haciendo unos trabajos en los partidos bastante importantes y el primer entrenamiento del día después hacemos un trabajo especial con él no en campo. No sé de dónde salió lo de la lesión, es un trabajo que hace diferenciado por la carga que normalmente tiene, pero eso no tiene nada que ver con alguna lesión importante o muscular. Ya hoy (ayer) empezó a trabajar con nosotros, así que no hay ningún problema.

¿Le dará continuidad a Kevin Chamorro como titular?

-Lo hemos hablado bastante, sé que la gente sigue preguntando y por eso respondo. Seguiremos por la misma línea de pensamiento que la semana pasada.

¿Dará alguna sorpresa ante la Liga o mantendrá la misma base?

-He intentado ser un entrenador versátil en cuanto a sistema, perfiles y jugadores; lo que está bien no hay que modificarlo, aunque trabajamos muy diferente desde el punto de vista táctico con los mismo hombres. No necesariamente uno puede sorprender desde el punto de vista de jugadores, sino con el mismo sistema, adelantar algunas líneas o retrasar otras.

Todos los partidos son diferentes, no podemos estandarizar una manera de jugar. Muchas veces uno intenta sorprender y el sorprendido es uno, hay que mantener las cosas con cautela y calma.

Entonces ¿repetiría alineación?

-No sé qué pueda pasar mañana, no sé que vaya a pasar de aquí al clásico, esperando que no pase nada. Vamos a ver mañana (hoy), que es el último entrenamiento, si se nos ocurre algo diferente.

¿Les beneficia que la semana es tranquila para Saprissa y muy movida para la Liga?

-Es complicado saber qué piensan ellos y qué están viviendo allá. No es lo que sucede, sino qué es lo que haces con lo que sucede. Es un equipo tradicional, de los grandes de acá, que todo ese tipo de cambios deben de manejarlo de lo mejor posible. Un clásico es un clásico, sé que el club está viviendo cambios, pero el camerino es el camerino, eso no se toca. Vamos a tener la mejor versión de Alajuelense.

¿Cuánta importancia tiene ir por el primer lugar general?

-La necesaria. El ADN de Saprissa es ganar todos los partidos y, normalmente, si intentas ganar todos los partidos y lo logras, en gran medida vas a ser líder. Si soy líder general es porque fui mejor que todos y eso hay que demostrarlo a la hora buena.

PERIODISTA: Kevin Valverde Ramírez

EMAIL: [email protected]

Viernes 09 Septiembre, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com