Jean-Pierre Lacroix: «Cooperación de América Latina mejorará apoyo a operaciones de paz»

¿Cuáles han sido los resultados de esta conferencia sobre operaciones de paz? –El resultado más importante es el reforzamiento de esta cooperación regional entre los países de América Latina (AL) y el Caribe mediante la creación de una red de cooperación en el tema de operaciones de paz que fue aprobada. Hay también un grupo de trabajo que verá la implementación de esta decisión, es decir, el fortalecimiento de la cooperación regional, que para nosotros es básica y manifiesta un potencial de apoyo. Estamos muy satisfechos con los resultados. –¿Cómo se trabajará esta red de cooperación? –Veremos cómo los países participantes quieren implementar la decisión, lo importante es contar con una cooperación y un apoyo más fuerte en varias áreas, como entrenamiento, capacitación, equipamiento y también la posibilidad de varios países de América Latina y el Caribe de cooperar inclusive desplegando conjuntamente unidades en nuestras operaciones. Creo que hay potencial en muchas áreas. –Los países de la región apoyan las operaciones de paz, ¿cómo se mejorará esta labor? –Es fundamental no solo contar con más capacidades de alto nivel –que muchos países de América Latina pueden ofrecer–, sino también que este tipo de cooperación nos ayude a ajustar y adaptar las operaciones de paz a los desafíos de la época. Por ejemplo, nuestras operaciones han enfrentado más amenazas de grupos armados y ataques contra la población que protegemos y personal de la ONU, por lo que necesitamos reforzar la protección, tener más equipamiento y entrenamiento específico; los países de la región con experiencia nos pueden ayudar mucho. –¿Cuál es la importancia de las operaciones de paz? –Las operaciones de paz están desplegadas en las regiones afectadas por conflictos que tienen un impacto muy serio sobre la población y la región en que ocurren. Desempeñan varias funciones, la más importante es proteger a la población civil. La segunda función es preservar los altos al fuego, por ejemplo, Chipre y el sur de Líbano son casos donde hay un acuerdo vigente desde hace mucho tiempo y donde es vital la presencia de los cascos azules para prevenir cualquier conflicto y hostilidad. Por último, es fundamental apoyar los esfuerzos políticos de paz. –¿Cómo mejorar la participación de la mujer en estas operaciones de paz? –La participación de la mujer es sumamente importante porque somos la ONU y queremos que tengan las mismas oportunidades que los hombres. Vemos que cuando hay más presencia femenina las operaciones son más eficaces porque logramos construir una mejor relación de confianza con las comunidades, la población civil y también damos la oportunidad a las mujeres de trabajar en todas las áreas. Ahora, ¿cómo aumentar la participación de las mujeres? Hemos hecho muchos progresos, pues tenemos proporciones más altas de mujeres en las operaciones en comparación con diez años atrás. –¿En el caso del Perú cómo se presenta esta participación? –El Perú ha sobrepasado todos los objetivos en términos de número y proporción, que es muy alto en sus contingentes, pero todavía hay más que hacer; también está el tema de las barreras psicológicas y cómo diseñamos nuestros campos, los entornos prácticos, físicos y psicológicos para que las mujeres se sientan bienvenidas. Hay más esfuerzos en adelante, pero estamos convencidos de que es necesario aumentar su número. –¿Cuál ha sido el compromiso de los países participantes sobre este tema? –Hay el compromiso de reforzar y fortalecer este apoyo. En América Latina existe un compromiso muy fuerte con el multilateralismo de las Naciones Unidas, hay un compromiso para apoyar nuestros esfuerzos por mejorar las operaciones y su eficacia. –¿En qué porcentaje participan las mujeres en las operaciones de paz? –Tenemos un porcentaje más o menos del 20% cuando se refiere a oficiales desplegados y de 5% o menos en los contingentes militares y eso viene por un problema de recursos, no hay tantas mujeres en estos contingentes; mientras que en policía tenemos un número más alto de 30% en la categoría de oficiales individuales. Ahora, lo importante es promover el acceso de mujeres a grados más elevados porque queremos también nombrarlas en puestos de alta responsabilidad; tenemos mujeres generales que son comandantes de fuerza o adjuntas, pero queremos más, y necesitamos más candidatas de países contribuyentes. Cuando necesitamos nombrar a un comandante llamamos a los países para que nombren postulantes y hacemos la selección; ahora insistimos para que presenten más candidaturas de mujeres. –¿Cuál es el trabajo del Departamento de Operaciones de Paz y cuál es su impacto? –Tenemos la responsabilidad de supervisar las operaciones y estamos en contacto con el terreno donde nos desenvolvemos. Ahora, el objetivo final es salir y dejar mejores condiciones de estabilidad, pero para eso necesitamos no solo mandato, capacidades y una buena mentalidad, sino también un apoyo fuerte de nuestros Estados miembros. Aporte Jean-Pierre Lacroix destacó el profesionalismo de los peruanos y el importante aporte que brinda nuestro país en las operaciones de paz. «Un elemento muy importante para nosotros es que el Perú es un contribuyente a las operaciones de mantenimiento de paz desde hace mucho tiempo; su aporte ha sido muy excepcional y de mucho profesionalismo, que se expresa en la calidad del servicio de las mujeres y hombres que sirven bajo la bandera de las Naciones Unidas», comentó. Señaló que la experiencia nacional del Perú hace que califique para este tipo de iniciativas, pues eso le da una legitimidad particular en la promoción de este tipo de cooperación a favor de la paz en el ámbito de América Latina y el Caribe. «Además, pienso que es una iniciativa muy interesante para nosotros y que consideramos que podría reproducirse en otros continentes y regiones porque este tipo de cooperación reforzará el apoyo que necesitamos de los Estados miembros para desarrollar nuestras operaciones de mantenimiento de paz», manifestó. (FIN) DOP/JCC Más en Andina: La @ONPE_oficial fijó el 9 de setiembre como fecha límite para que las organizaciones políticas presenten la primera entrega de la información financiera de ingresos y gastos durante la campaña electoral de las #Elecciones2022 . https://t.co/05uyxaMwZt pic.twitter.com/ca0v42XIGD

