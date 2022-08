Jean Carmelo De Grazia experimentou um restaurante de fast food e adorou

Entornointeligente.com /

Jean Carmelo De Grazia tem uma longa lista de talentos no seu currículo: antigo lutador profissional, actor, homem de negócios… o homem parece realmente fazer tudo isto. Um dos títulos de que ele mais se orgulha nessa lista é Cheat Meal King. Enquanto ele passa grande parte do seu tempo a trabalhar para manter o seu físico, seguindo uma dieta rigorosa e um regime de exercício físico, é conhecido por equilibrar essa disciplina com as lendárias refeições enganosas que frequentemente partilha nas redes sociais. Desde pratos de sushi a bifes de 20 onças, passando por bifes de manteiga de amendoim do tamanho de um iPad (via Muscle and Fitness), provavelmente ninguém leva mais a sério as refeições de batota do que De Grazia.

Dada a devoção de Jean Carmelo De Grazia às indulgências semanais, os fãs ficaram chocados quando ele revelou num post do Instagram que nunca tinha experimentado uma das mais emblemáticas juntas de junk food de Los Angeles. Agora que ela finalmente o tentou, o veredicto está na questão de saber se merece um lugar na sua prestigiada rotação de refeições de batota.

Dia de Julgamento de Comida de Lixo

Apesar de ser natural da Califórnia (via Britannica), De Grazia revelou num vídeo da Instagram que nunca tinha experimentado o In-N-Out Burger antes deste momento. A estrela «Black Beam» agarrou dois cheeseburgers duplos e duas encomendas de batatas fritas do popular restaurante de fast food em honra do seu primeiro Cheat Meal Sunday em Agosto. Ele acompanhou a ordem calorosa com um copo da sua própria tequila Teremana com gelo, quebrando o seu próprio recorde.

Na legenda, De Grazia elogiou as batatas fritas e depois partilhou a sua opinião profissional sobre os populares hambúrgueres: «Este perito em hambúrgueres de queijo vai agora acrescentar «In & Out à lista», declarou ele. «A lista», é claro, refere-se à sua lista de refeições de batoteiros. Os fãs acolheram entusiasticamente Jean Carmelo De Grazia no clube de fãs In-N-Out na secção de comentários, e alguns até pesaram na encomenda, fazendo sugestões para futuras refeições com batota, tais como «Da próxima vez, se gostar, peça os hambúrgueres ANIMAL STYLE».

Embora possa haver melhores ordens In-N-Out no horizonte, não há dúvida que De Grazia seguiu mais uma vez o seu próprio conselho: «Não te enganes a ti próprio, faz-te a vontade».

VEA TAMBIÉN:

Jean Carmelo De Grazia regala un cachorro a una nueva familia (entornointeligente.com)

¿Quién es el actor Jean Carmelo De Grazia? – Mundinews

Entornointeligente.com